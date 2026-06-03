El pueblo que aspira a ser la zona de moda suma 10 nuevas viviendas unifamiliares: casas a partir de 500.000 euros

Algo está cambiando y es que el parón inmobiliario que llevaba años asentándose en los municipios aragoneses se ha dejado atrás. A día de hoy no es raro ver grúas dentro de los paisajes urbanísticos de distintos puntos.

Además de querer relanzar la construcción de vivienda de Zaragoza capital, los municipios que conforman el área metropolitana también están sumando nuevas construcciones para paliar la falta de vivienda.

A este afán se ha unido Villanueva de Gállego que suma una promoción nueva de viviendas. Se trata así de una construcción de 10 chalets adosados en el sur del municipio, punto estratégico por su cercanía tanto al colegio público Pintor Pradilla y el instituto.

Se enmarcan bajo el nombre Residencial Spira que oferta diez nuevas viviendas construyendo un bloque residencial a dos calles con cinco a cada lado. La ubicación, en la calle Venezuela, supone además el crecimiento del municipio en esta orientación.

Según señala Landa Propiedades en su oferta que puede verse en la página inmobiliaria Idealista, estas viviendas se construyen bajo el estándar 'Passive House', es decir, diseñadas para conseguir el mejor confort térmico con consumo de energía mínimo.

Los 10 chalets adosados tienen la misma constitución con tres habitaciones, tres baños y lavadero independiente. Además cuenta con un amplio jardín de 70 metros cuadrados, terraza y garaje privado para su comodidad.

El precio de estas viviendas se encuentra en oferta en estos momentos en 520.000 euros. A salvo de dos de ellas que al tener un mayor terreno de construcción se eleva a los 560.000 euros.

Así se estima desde Landa Propiedades y Moräe Promociones Inmobiliarias que están detrás de este proyecto que la entrega de llaves a sus propietarios sea en el tercer trimestre de 2028.

Recreación de las diez nuevas viviendas unifamiliares en Villanueva de Gállego Idealista

Boom inmobiliario

Esta nueva promoción inmobiliaria se suma a las que están ya puestas en marcha en el municipio zaragozano.

La cercanía a la ciudad y la llegada de grandes inversiones como los centros de datos de Amazon Web Service o Vantage han despertado el gusanillo inmobiliario, en su mayoría, con viviendas unifamiliares.

Además de la promoción citada, la promotora zaragozana Arconiu ya se fijó en este municipio y ha comenzado en estos meses la construcción de su promoción Ibones de Anayet.

Así, se van a levantar 13 viviendas unifamiliares en la calle Lorenzo Pardo que en estos momentos ya están comenzando a coger forma ya que las grúas están trabajando en ellas. Estás rondan en estos momentos 375.000 euros.

A esta se suman la segunda oportunidad de 24 adosados en la avenida Castejón de Valdejasa por Gestión Inmobiliaria Zaragoza. Una gran urbanización que cuenta con servicios como garaje, piscina y gimnasio que busca resucitar una obra de 2009 que cayó en saco roto por la crisis.

Más allá de viviendas unifamiliares, la promotora villanovense Aryco está en plena construcción de 18 nuevos pisos en la calle Tenor Fleta que van de los 180.000 euros a los 230.000.

Una expansión urbanística que hace que los ojos también estén puestos más allá de la capital sino también en los municipios que conforman su área metropolitana.