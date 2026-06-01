Primeros pasos para 'Living Romareda': PP y Vox dan luz verde a las viviendas libres en el antiguo convento de Jerusalén

Los suelos del antiguo convento de Jerusalén, en el paseo de Isabel la Católica, 10. google maps Zaragoza

PP, Vox y la concejal no adscrita, Marisa Gaspar han dado luz verde al proyecto 'Living Romareda' durante la Gerencia de Urbanismo celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Este primer paso supone el visto bueno al expediente que pretende la construcción de 220 viviendas libres (70 de alquiler), una residencia de personas mayores y otra sociosanitaria para familias con pacientes ingresados de larga estancia y médicos residentes.

Para esto, se modificará el PGOU de manera que los suelos (actualmente religiosos) amplíen su condición a residencial y usos terciarios, lo que posibilitará la construcción de estas infraestructuras privadas. Una operación con la que el Ayuntamiento ingresará 22 millones de euros para las arcas municipales.

No obstante, pese al voto a favor de la bancada de la derecha, PSOE y Zaragoza en Común han votado en contra puesto que consideran que este proyecto no tiene interés público al tratarse de una iniciativa privada.

Así lo ha trasladado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, tras la gerencia celebrada esta mañana. El edil ha explicado además que, pese a su voto a favor, Vox ha pedido que se incremente la dotación de estacionamiento en la zona.

Una solicitud que, según Serrano, será estudiada, aunque en los planos trazados del proyecto "ya se cumplen con todos los estándares de estacionamiento que rige el PGOU en esta superficie". "Si se puede mejorar, así lo haremos", ha confirmado el concejal.

Tras este primer paso, se presentará la aprobación inicial del expediente en la comisión de Urbanismo de este mes de junio, para su aprobación en el pleno municipal. Aunque no será hasta final de año, aproximadamente, cuando se de la aprobación definitiva al proyecto (siempre que se consiga mayoría en el salón de plenos).

Proyecto

El proyecto, denominado 'Living Romareda', contempla un techo de 23.850 m2t de uso residencial, que se traducirá en la construcción de 220 nuevas viviendas de las que unas 70 (el 35%) deberán ser de alquiler de larga duración.

Serán así un total de tres edificios destinados a vivienda libre. El de alquiler tendrá nueve alturas, mientras que los otros dos serán de 12 y 15 alturas.

En otros 15.595 m2t es donde se proyecta la creación de un complejo sociosanitario para mayores (de siete plantas), en una mitad, y la residencia para sanitarios (con siete alturas), en la otra mitad.

Además, la operación contempla la creación de un nuevo vial público entre el paseo de Isabel la Católica y la calle D. Álvaro de Bazán (actualmente termina en fondo de saco).