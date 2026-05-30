Carlota Vicente dirigirá IU en Zaragoza con la mirada en las elecciones de 2027: "Queremos contribuir a sumar fuerzas"

Carlota Vicente (centro), junto a Marta Abengochea y el resto de miembros de la nueva Coordinadora de IU en Zaragoza IU

Izquierda Unida Zaragoza Ciudad ha renovado su dirección tras la celebración de su Asamblea, en la que se han designado las catorce personas que formarán parte de la nueva Coordinadora para los próximos años en la capital aragonesa. Al frente de este órgano estará Carlota Vicente, que asume el liderazgo con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027.

En sus primeras palabras tras ser elegida, Vicente ha afirmado que afronta esta nueva responsabilidad “con mucha ilusión y con la convicción de que Zaragoza necesita una izquierda transformadora fuerte, organizada y presente en los barrios”.

“Vamos a seguir siendo una herramienta útil para quienes defienden los servicios públicos, el derecho a la vivienda y una ciudad pensada para las personas. Nuestro reto es fortalecer la organización desde abajo, escuchando más, estando más presentes en los conflictos cotidianos y acompañando las luchas que ya existen en la ciudad”, ha añadido.

La nueva coordinadora ha incidido en que “la política solo tiene sentido cuando sirve para mejorar la vida de la gente” y ha alertado de que, frente a “un modelo de ciudad cada vez más orientado a la especulación, la privatización y los grandes intereses económicos”, la formación continuará apostando por “una Zaragoza que garantice derechos, que cuide sus barrios y que ponga en el centro las necesidades de quienes viven y trabajan en ella”.

Durante la Asamblea también se ha puesto el foco en el horizonte electoral de 2027. En este contexto, la organización ha manifestado su intención de participar en la construcción de una alternativa amplia dentro de la izquierda transformadora, con el objetivo de disputar el gobierno municipal y recuperar el espacio político de confluencia de Zaragoza en Común.

“Queremos contribuir a sumar fuerzas, generar confianza y abrir espacios de encuentro entre todas las personas y colectivos que comparten la voluntad de transformar Zaragoza. Queremos una organización abierta, cercana y combativa, capaz de convertir las preocupaciones de la gente en propuestas y organización colectiva”, ha concluido Vicente.

La renovación de la estructura en Zaragoza se enmarca dentro del proceso de actualización interna que Izquierda Unida está llevando a cabo en Aragón. La coordinadora general en la comunidad, Marta Abengochea, ha destacado que este proceso busca consolidar una organización con fuerte implantación territorial y preparada para afrontar los próximos retos políticos y sociales.

El encuentro ha estado marcado asimismo por el recuerdo a Joaquín Merchán, fallecido recientemente. Las personas asistentes han expresado sus condolencias a su entorno y han resaltado su trayectoria militante, su defensa de la cultura como herramienta de transformación social y su labor al frente del Centro de Historias de Zaragoza.

Abengochea ha subrayado además el peso de la asamblea zaragozana dentro de la organización, señalando que “es nuestra asamblea más potente, con más capacidad de implantación, impulso y participación en el tejido social y en la calle”. También ha valorado positivamente la elección de Vicente como nueva responsable en la ciudad.

“Le agradezco profundamente que haya dado el paso y haya aceptado el compromiso de liderar esta asamblea. Es una persona con una capacidad política inmensa, con una enorme generosidad, un profundo compromiso y una firme visión feminista”, ha afirmado.

La nueva Coordinadora de Izquierda Unida Zaragoza Ciudad estará formada por Carlota Vicente, Elena Tomás, Amanda Chicas, Raúl Ariza, Luis Miguel Lorente, Javier Gimeno, Nuria Antón, Raquel de la Riva, Ana Sanromán, Raquel Tenías, Rosa Casas, Juanma Fernández, Saúl Esclarín y José Antonio Pérez.