Vox, PSOE y ZEC se unen contra "la chapuza" de Distrito 7: "La gestión es bochornosa e inaceptable"

Distrito 7 ha vuelto a ser tema de debate -y conflicto- en el Ayuntamiento de Zaragoza. PSOE, Zaragoza en Común y Vox han cargado contra la gestión del proyecto durante la moción presentada del grupo socialista para instar al Gobierno municipal a desistir de la ciudad del cine en Giesa.

"Ustedes han abandonado la prudencia. Se creen intocables y la realidad es que este proyecto es un fracaso porque no ha habido ninguna oferta", ha comenzado su intervención el concejal socialista, Horacio Royo.

Ha criticado tanto la oferta de la empresa mexicana para la licitación de los platós "que llegó tarde", como el anuncio de este miércoles sobre la adjudicación "esperpéntica y a dedo" de la parte formativa del proyecto al Grupo San Valero.

Más crítica, si cabe, se ha mostrado la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, quien asegura que desde el PP "no han dejado de mentir con este proyecto". "Es un desastre, lo han hecho para dárselo a dedo a una empresa privada. Sois unos sinvergüenzas y unos irresponsables con el sector audiovisual por gastarse 20 millones para que lo exploten sus amigos", ha denunciado la edil.

Tampoco ha bajado el ambiente de indignación la líder de los de Abascal en el Ayuntamiento. Eva Torres ha asegurado que "la gestión de este proyecto es bochornosa e inaceptable".

"Cero ofertas válidas"

"No tenemos información del proyecto para saber si va a ser viable o no. Lo que está claro es que se ha hecho a espaldas del sector audiovisual, porque tenemos cero ofertas válidas en plazo", ha expresado.

Además, Torres ha reclamado que el Ayuntamiento "no es un cortijo". "Viene usted (refiriéndose al concejal de Presidencia, Ángel Lorén) a contarnos, como si fuera un chiste, que abre los sobres de una licitación. ¡Qué eso no se puede hacer, hombre!", ha recordado la edil indignada lo ocurrido en la pasada comisión de su área.

Una oleada de críticas ante las que el concejal de Presidencia, Ángel Loren, ha defendido el "éxito" del proyecto "solicitado por el sector y los vecinos de las Fuentes" y ha avisado a la oposición de que "lo que voten a lo mejor les persigue en el futuro".

Con estas palabras se ha dirigido sobre todo a Vox y a la concejal adscrita, Marisa Gaspar, quien desde el principio de su turno de palabra ha asegurado que se iba a abstener.

"Ojalá este proyecto sea un éxito, pero queremos que lo hagan bien", le ha respondido Torres a Lorén, a quién además le ha solicitado una junta extraordinaria en la que "se presenten los sobres y se comparta el borrador del contrato con la empresa mexicana, así como un plan de contingencia en el caso de que a los cuatro años se marchen tras pasar los años de carencia".

También ha solicitado una consulta pública para la licitación de restauración, "para que por lo menos una de las tres patas tenga la concurrencia que requiere un proyecto de 20 millones".

Royo por su parte ha declarado, con ironía, que cuándo ha paseado por el barrio no ha oído "a nadie pedir otra cosa que no sea los platos de Paramount". Bromas a parte, el socialista ha acusado al PP de "tirar 20 millones para que llegue el señor Azcón a concertarlo porque si no tampoco hubiera querido cogerlo San Valero".

En estas, el concejal ha vuelto a amenazar con llevar este proyecto y su gestión a los tribunales y ha insistido en que desde el PSOE no van a reblar "hasta parar Distrito 7".