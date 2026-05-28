Chueca estalla en un bronco debate por el descenso del Real Zaragoza: "Yo no meto goles, no me siento responsable"

Tras 11 horas de pleno, y el ambiente ya cansado, ha tenido lugar la comparecencia de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, solicitada por el grupo municipal socialista para informar sobre la situación de La Nueva Romareda y su viabilidad económica y financiera.

Fruto de las horas, del calor o de lo delicado de la situación, la solicitud socialista ha derivado -o desvariado, según se mire- en un enfrentamiento político entre el PSOE y el Gobierno de Natalia Chueca con acusaciones cruzadas sobre el momento que vive el club y el "uso político" tanto de La Nueva Romareda como del "carroñerismo" socialista por, según han acusado desde PP y Vox, "alegrarse del descenso".

Ha comenzado el debate Lola Ranera cuestionando la transparencia del proceso y lanzando numerosas preguntas sobre el futuro accionarial del club y la implicación del Ayuntamiento. "¿Ha hablado usted con Jorge Mas? ¿Habrá cambios en el accionariado? ¿Nos garantiza que el club no va a salir de la sociedad Nueva Romareda?", ha preguntado, entre otras cosas, la portavoz socialista.

Ranera ha acusado así al Gobierno municipal de "improvisación y dejadez" y ha asegurado que "no les importa el deporte, sino sus amiguitos y hacer caja para ellos". También ha expresado sus dudas y las de su partido sobre el futuro de los usos terciarios previstos en el entorno del estadio (a lo que no ha habido respuesta todavía) y ha denunciado que el Ayuntamiento está dispuesto a "vender la ciudad y lo que sea necesario".

"Yo no meto los goles, señora Ranera. No me siento responsable", ha respondido la alcaldesa de Zaragoza Natalia Chueca, quien ha trasladado su "dolor" al ver "el equipo histórico de la ciudad en Primera RFEF".

Ante el "tono acusatorio" que ha percibido la alcaldesa, y así lo ha expresado, ha recordado por su parte etapas pasadas del Real Zaragoza "cuando el PSOE se metió de por medio y llevó a segunda el club". "De aquellos barros, estos lodos", ha defendido.

"Total transparencia"

Sobre el proyecto del nuevo estadio, Chueca ha asegurado que cuenta con "total transparencia y seguridad económica" y ha subrayado que "gracias a esta operación Zaragoza podrá optar a ser sede del Mundial de fútbol".

La alcaldesa ha insistido que toda la tramitación "está conforme a la ley, según se señala también en el informe de la Cámara de Cuentas". Sobre la "falta" de transparencia de la que le ha acusado la oposición, ha enumerado "las reuniones informativas y juntas de portavoces que se han llevado a cabo este tiempo".

Desde Zaragoza en Común, la portavoz Elena Tomás no ha dudado en cuestionar la dimensión del "faraónica" proyecto. "Dentro de unos años mucha gente en Zaragoza se hará una pregunta muy sencilla: ¿de verdad era necesario todo esto?", ha planteado.

Ha criticado así los "delirios de grandeza de la alcaldesa" que, dice, "dejará hipotecada la ciudad por dos o tres partidos en el Mundial de 2030".

Por su parte, la portavoz de Vox, Eva Torres, ha acusado al PSOE de intentar "boicotear el proyecto" y de utilizar el debate como "cortina de humo" ante la situación que vive su partido a nivel nacional, tras la reciente imputación del expresidente Zapatero. "Se frotan ustedes las manos con el descenso", ha criticado.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, se ha referido también a la actitud del PSOE como "carroñerismo político" en una semana "tan trágica para los zaragocistas" y ha declarado, basándose en los "múltiples chats" que comparte con otros aficionados, que "si hay todavía un atisbo de esperanza es precisamente por el nuevo campo".

Ha concluido este debate, y el pleno, la alcaldesa trasladando "todo su apoyo" al zaragocismo y dando las "buenas noches". Que ya es hora.