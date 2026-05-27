La Feria de la Garnacha vuelve a Zaragoza para convertir a la ciudad en referente del enoturismo

Primera edición de la Feria de la Garnacha. Ayuntamiento de Zaragoza.

Zaragoza volverá a posicionarse como referente del enoturismo con la nueva edición de la Feria de la Garnacha. Una experiencia única cargada de gastronomía, vino y música que se celebrará del 4 al 7 de junio.

Tras el éxito de la primera edición, que atrajo a más de 40.000 personas, la cita crece con la participación de 20 bodegas, más programación musical y una zona profesional reforzada.

Además, “hemos incorporado una jornada adicional para ofrecer más oportunidades a las bodegas, más tiempo de disfrute a los zaragozanos y visitantes y más impacto para la ciudad", ha apuntado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Se ubicará de nuevo en el Parque Macanaz, junto al Jardín de la Garnacha que se plantó el año pasado. Un lugar con una imagen privilegiada de la ciudad con la Basílica del Pilar como telón de fondo.

El espacio acogerá una caseta por cada bodega participante donde se podrán hacer degustaciones y comprar productos.

Los visitantes podrán disfrutar de los vinos de las tres Denominaciones de Origen de la provincia (Campo de Borja, Cariñena y Calatayud), de bodegas invitadas de otras denominaciones y de la región invitada, que en esta ocasión es Vinos de Madrid.

Parque Macanaz durante la Feria de la Garnacha 2025. Ayuntamiento de Zaragoza.

La Feria también contará con una zona de picnic, un mercado boutique, un photocall y un escenario en el que algunos grupos de música locales amenizarán la Feria.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado en Madrid esta apuesta por Zaragoza como destino gastronómico, enoturístico y sostenible. Todo ello avalado por el nombramiento de Ciudad Creativa de la Unesco en el ámbito de la gastronomía y su estrategia como Capital Mundial de la Garnacha.

GastroGarnacha para abrir boca

A partir del 29 de mayo, los bares y restaurantes de Zaragoza prepararán sus mejores platos para promocionar la garnacha dentro de la iniciativa GastroGarnacha.

Espacio musical de la Feria de la Garnacha 2025. Ayuntamiento de Zaragoza.

Tapas con vino o menús especiales serán el principal atractivo de este evento para abrir boca antes de que dé comienzo la Feria.

Una iniciativa que amplía el impacto del evento más allá del recinto ferial y refuerza la implicación del sector hostelero.

Además, en esta edición, tendrá lugar el Concurso de Diseño de Etiquetas "Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha", desarrollado en colaboración con bodegas de las denominaciones de origen de la provincia para unir creación contemporánea, producto local y promoción turística.

Photocall de la primera edición de la Feria de la Garnacha. Ayuntamiento de Zaragoza.

Zaragoza apuesta por la garnacha y el enoturismo

Durante la presentación de Madrid, Chueca también ha querido detallar las líneas de trabajo turístico que están llevando a cabo para convertir la gastronomía, el vino y el territorio en motores de atracción, identidad y proyección exterior.

Zaragoza cuenta con tres denominaciones de origen en torno a la garnacha: Campo de Borja, Cariñena y Calatayud. Para promocionarlas Zaragoza organizará este año la Feria Internacional de la Garnacha y la Gastronomía Sostenible, los Encuentros de Excelencia e Inspiración y GastroGarnacha.

Son tres propuestas complementarias que permitirán vivir la garnacha desde diferentes perspectivas, "como producto, como experiencia turística, como elemento de identidad territorial y como motor de innovación", ha precisado Chueca.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presenta la Feria Internacional de la Garnacha en Madrid. Ayuntamiento de Zaragoza.

La condición de Zaragoza como Ciudad Creativa UNESCO de la Gastronomía sitúa a la ciudad en una red internacional que entiende la gastronomía como motor de desarrollo sostenible, cooperación, innovación y cultura.

Por su parte, Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha permite construir una estrategia turística en torno a un producto reconocible, muy ligado al territorio y con gran capacidad de atracción.