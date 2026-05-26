¿Puedo llevarme las flores del Zaragoza Florece una vez termina el festival? Esto dice el Ayuntamiento

Tras cuatro días de color, música y casi 400.000 visitantes, el Zaragoza Florece se ha despedido hasta el año que viene.

Eso sí, en el parque todavía quedan los restos de esta gran cita que, poco a poco, van recogiéndose a través de los trabajadores municipales.

Aunque, como ya se ha demostrado, a los zaragozanos les apasionan las flores y, al igual que sucede con la Ofrenda a la Virgen, muchos no han perdido la ocasión de acercarse al parque para aprovechar y llevarse algún que otro ramo de flores.

"Mientras se va recogiendo, si alguien se acerca, se les suele dar". Así lo ha asegurado la concejal de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, esta mañana, quien ha explicado que, gracias a este gesto ciudadano se consigue dar "una segunda vida a las flores".

Pero este reciclaje no acaba aquí. La edil ha confirmado que, también, todas las plantas sobrantes sirven para "hacer compost" y, algunas veces, "las que están mejor se han donado a una residencia o a centros de mayores".

Aunque, en esta edición las altas temperaturas han provocado que muchas intervenciones florales lleguen ya a medio gas. "Hay que pensar que, si el festival empieza el jueves, el lunes ya se están montando todas las obras y, con estas altas temperaturas, muchos tallos no llegan hasta el final", explica la concejal.

Eso sí, asegura que "siempre se intenta" que con lo poco que queda "trasladarlo a estos espacios, dárselos a aquellos que quieran o, también, para crear compost".

Más flores

Más allá del Zaragoza Florece, el Servicio de Infraestructura Verde del Área de Medio Ambiente y Movilidad ha puesto en marcha una nueva edición del programa de renovación y mejora de los parterres floridos de la ciudad.



El proyecto, tal y como lo ha explicado Gaudes, contempla actuaciones en 61 espacios repartidos por "todos los distritos urbanos y barrios rurales".

El objetivo es que cada zona disponga de, al menos, un entorno ajardinado. Las intervenciones se están realizando en enclaves estratégicos, especialmente visibles o frecuentados por la ciudadanía, como avenidas principales, rotondas, plazas, accesos urbanos y zonas próximas a equipamientos públicos y áreas turísticas.

Paralelamente, el Ayuntamiento está reforzando su red de alcorques floridos y zonas refugio de insectos beneficiosos distribuidos en 607 ubicaciones distintas de la ciudad.