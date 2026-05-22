El PP asegura "seguir trabajando" en la posible ampliación del tranvía y el PSOE critica que "aún no se ha hecho nada"

Han pasado tres semanas desde que Jorge Azcón tomó posesión como presidente del Gobierno de Aragón y desde la oposición en Zaragoza no han perdido ni un segundo en pasar lista de todas las promesas electorales y preguntar cómo va la prometida ampliación del tranvía hasta Arcosur.

El socialista Chema Giral ha exigido a la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, que informe sobre cuándo prevé reunirse con el nuevo Gobierno de Aragón para avanzar en la ampliación de la Línea 1 del tranvía. Lo ha hecho durante la comisión de esta área celebrada este viernes en el Consistorio, en la que ha enumerado los puntos fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora de pensar en la movilidad de la ciudad de cara al futuro.

Entre estas cuestiones, el socialista ha sacado a relucir que, sobre la ampliación del tranvía, "no se ha hecho absolutamente nada". Y eso que, tal y como lo ha recordado, "el presidente del Gobierno de Aragón afirmó en campaña electoral que estaría dispuesto a firmar un convenio para financiar esta cuestión".

Gaudes le ha respondido asegurando que el Gobierno de Natalia Chueca está "trabajando e intentando llevar a cabo todas las soluciones técnicas y jurídicas" para hacer realidad la ampliación del tranvía. Eso sí, ha reprochado a Giral que "ya no se trata de un debate sobre esta cuestión, sino que el Ayuntamiento tiene la mirada puesta en "qué ciudad queremos ser en los próximos años".

Pasear fantasmas

Un trabajo que, dice, no han hecho en el PSOE puesto que "se han estado dedicando a pasear fantasmas por la ciudad, como una segunda línea del tranvía, sin pensar realmente con conciencia de ciudad y en lo que tienen que hacer".

Eso sí, ha insistido en que desde el PP están "por la labor" y por eso trabajan "conjuntamente con el Gobierno de Aragón" en conseguir que esta demanda se haga realidad. "Ya hemos materializado muchos acuerdos, se ha mejorado la financiación y no le quepa la menor duda que trabajaremos de la mano en poder prestar este servicio público para los ciudadanos de Arcosur y de otros desarrollos urbanos en expansión", ha declarado, asegurando que "lo que no se hará es electoralismo y técnicas partidistas".

"Señora Gaudes cuando usted se ofende utiliza un vocabulario hiriente. Vamos a ver si nos calmamos un poquito", ha contestado Giral, reprochando el uso de vocablos como "poca vergüenza" o "desfachatez" que la concejal le ha lanzado al socialista.

Ha continuado su turno preguntando a "qué electoralismo se refiere" Gaudes si, tal y como lo ha recordado, "fue el señor Azcón el que habló de la extensión de la línea 1 y la señora Chueca quien mencionó la creación de la línea 2 en campaña". Ha defendido así su intervención asegurando que todas sus cuestiones pedían respuestas para "aquellas promesas que se hicieron hace meses" y le ha recriminado a Gaudes que defienda que el Gobierno lleva "dos días" porque, a su juicio, "para lo que quieren sí que corren".