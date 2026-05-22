Ya es oficial: estos serán los días en los que se podrá comprar el abono de piscinas más barato en Zaragoza

Las 22 piscinas municipales de Zaragoza abrirán sus puertas el próximo 6 de junio, dando así el pistoletazo de salida al periodo estival que durará hasta el 30 de agosto.

Los precios de abonos y entradas se mantienen igual que en los años anteriores. Los abonos costarán 77 euros para adultos, 46,30 para menores de 18 años y 35 euros para la tercera edad.

Las entradas de día, por su parte, costarán 4 euros para adultos de lunes a viernes y 4,70 sábados y festivos. Los menores pagarán 2,70 euros entre semana y 3 euros sábados y festivos.

Para los pensionistas, el precio será de 2,60 de lunes a viernes y 2,80 sábados y festivos. Brocate ha recordado que también existen precios reducidos para rentas bajas, familias numerosas o monoparentales y personas con discapacidad.

Eso sí, para aquellos que se adelanten a la temporada podrán disfrutar de un chapuzón algo más barato. Este lunes 25 de mayo comenzará la venta anticipada de abonos y aquellos que lo adquieran antes del 5 de junio podrán beneficiarse de un descuento del 5% en el precio.

Además, al igual que en años anteriores, en días de calor extremo se aplicarán descuentos en las entradas diarias en caso de que se active el plan de Protección Civil por altas temperaturas.

Nuevas normas

Eso sí, esta temporada se iniciará bajo nuevas normas de convivencia. El Ayuntamiento de Zaragoza ha modificado la normativa, especialmente en lo relativo al consumo de alcohol.

En el caso de las bebidas con contenido alcohólico, se limitará su consumo únicamente a las pérgolas y del bar, cafetería o ambigú y sus terrazas.

Cabe recordar los efectos nocivos que produce el consumo excesivo de alcohol en estas circunstancias, con una reducción de la capacidad de reacción ante situaciones de peligro, con afección al equilibrio y la coordinación, que conlleva el riesgo vital para el usuario.

También disminuye la percepción del riesgo, favoreciendo conductas imprudentes en el agua, interfiere en la termorregulación y, especialmente, es una de las principales causas de conflictos, molestias y alteraciones de la convivencia en espacios públicos de ocio.

En segundo lugar, no estará permitido el uso de altavoces o dispositivos de audio que emitan sonido al entorno exterior, salvo en actividades expresamente autorizadas.

Con esta medida se busca favorecer un ambiente de descanso y relajación en las zonas de baño. Por último, tampoco será posible el acceso a las instalaciones con patinetes, bicicletas y vehículos de movilidad personal, incluso cuando estén plegados o fuera de uso.

Esta limitación se aplica sin perjuicio del derecho de acceso de las personas con discapacidad con sus dispositivos de movilidad o productos de apoyo, conforme a la normativa vigente en materia de accesibilidad y no discriminación.