Zaragoza tendrá un gran corredor verde en las Fuentes: 567 nuevos árboles y zonas de juego y deporte

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado este miércoles el proyecto de la segunda fase de recuperación de la Olmeda de Torre Ramona, una actuación, asociada al Bosque de los Zaragozanos, que ampliará y consolidará este enclave como uno de los principales espacios verdes del distrito de Las Fuentes y como una nueva pieza estratégica de la infraestructura verde de la ciudad.

Esta intervención da continuidad al proyecto iniciado en 2025 en este ámbito, cuando se adjudicaron las primeras obras de mejora ambiental para transformar una zona degradada situada junto a la Ronda Hispanidad en un bosque urbano de referencia. Aquella primera fase ha supuesto la recuperación inicial de 2,2 hectáreas de terreno, con la plantación de 82 árboles y cerca de 3.000 arbustos, manteniendo los olmos ya existentes y renaturalizando una parcela hasta entonces ocupada por vertidos de zahorras y escombros.

Tal y como ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, "con esta intervención el Ayuntamiento avanza en su estrategia de recuperación de espacios degradados para convertirlos en zonas verdes de proximidad, en este caso dentro, además, del proyecto de El Bosque de los Zaragozanos. La Olmeda de Torre Ramona -ha añadido- pasará de ser una franja residual en el límite de la ciudad a transformarse en un gran corredor natural y de uso ciudadano, capaz de mejorar el paisaje urbano, favorecer la biodiversidad y ofrecer nuevos espacios de encuentro y ocio para el barrio de Las Fuentes y para toda Zaragoza".

La nueva actuación amplía esa transformación y extiende la intervención hasta conformar un espacio de aproximadamente 60.000 metros cuadrados, concebido como un gran parque lineal entre la Ronda Hispanidad y las calles San Adrián de Sasabe, Fray Luis Urbano y el parque Torre Ramona. Su diseño persigue no solo mejorar el paisaje y el uso ciudadano, sino también cerrar el Anillo Verde por el este de la ciudad y reforzar la conexión peatonal entre el barrio de Las Fuentes y la Huerta de Las Fuentes.

El elemento vertebrador del proyecto será un gran paseo central de 1.100 metros de longitud y 8 metros de anchura, que discurrirá paralelo a la Ronda Hispanidad aprovechando el camino existente. Este eje estará flanqueado por una doble alineación de olmos que permitirá crear una gran senda sombreada para paseo, tránsito peatonal y estancia. Además, contará con caminos secundarios de 4 metros de anchura para facilitar la conexión transversal y el acceso a las diferentes áreas del parque.

La segunda fase reforzará de manera notable la masa vegetal del espacio. Está prevista la plantación de 567 nuevos árboles, que se sumarán a los 222 ejemplares ya existentes que se conservarán, de forma que el parque contará con un total de 789 árboles. Además de los olmos del paseo principal, se incorporarán especies adaptadas al clima de Zaragoza como almeces, fresnos, laureles, moreras, tilos y árboles del amor, con el objetivo de diversificar la vegetación y aumentar la resiliencia del entorno frente a la sequía y las altas temperaturas.

A esta plantación se sumará una amplia red de arbustos autóctonos y mediterráneos, así como nuevas superficies de césped y pradera naturalizada. En total se habilitarán cerca de 4.900 metros cuadrados de pradera florada y más de 6.500 metros cuadrados de césped, con criterios de sostenibilidad y apoyo a la fauna urbana. Esta vegetación favorecerá la presencia de insectos polinizadores y aves y contribuirá a mejorar la calidad ambiental del entorno, al tiempo que mantendrá algunas zonas sin intervención para preservar la biodiversidad espontánea ya asentada en la parcela.

El proyecto incorpora también nuevos usos para convertir la Olmeda en un espacio de convivencia y actividad vecinal. Entre ellos destaca la creación de un anfiteatro al aire libre integrado en los desniveles naturales del terreno, diseñado para acoger conciertos, actividades culturales y celebraciones tradicionales del barrio.

Junto a ello, se instalarán zonas de juegos infantiles adaptadas a criterios de accesibilidad universal e inclusividad, además de una zona de calistenia destinada especialmente a personas adultas y mayores. Todo ello irá acompañado de nuevo mobiliario urbano distribuido a lo largo del parque, con bancos, papeleras y fuentes de agua, para facilitar su uso cotidiano como espacio de paseo y estancia.

La actuación incluirá además una importante dotación de infraestructuras para garantizar el mantenimiento y la funcionalidad del espacio. Se instalará una red de riego automatizado con 13 sectores independientes para arbolado, arbustos, césped y praderas, así como nuevas redes de drenaje, saneamiento y alumbrado público. También se eliminarán especies invasoras detectadas en el ámbito, como el arce negundo y el ailanto, para favorecer la recuperación ecológica del terreno.

El presupuesto total de esta segunda fase asciende a 1.548.806,52 euros, IVA incluido, y el plazo estimado de ejecución es de ocho meses. El calendario de obras tendrá en cuenta las condiciones más adecuadas para la plantación, evitando los periodos de calor extremo o frío intenso para garantizar la correcta implantación del arbolado.