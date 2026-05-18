Ni consumo de alcohol ni altavoces: estas son las nuevas normas en las piscinas de Zaragoza

Las piscinas municipales de Zaragoza abrirán al público a partir del 6 de junio. Lo harán, eso sí, bajo nuevas normas de convivencia.

La idea es, según ha defendido el concejal de Deportes, Félix Brocate, favorecer un mejor ambiente y la convivencia entre los usuarios. Es por eso que el Ayuntamiento de Zaragoza ha modificado la normativa, especialmente en lo relativo al consumo de alcohol.

En el caso de las bebidas con contenido alcohólico, se limitará su consumo únicamente a las pérgolas y del bar, cafetería o ambigú y sus terrazas.

Cabe recordar los efectos nocivos que produce el consumo excesivo de alcohol en estas circunstancias, con una reducción de la capacidad de reacción ante situaciones de peligro, con afección al equilibrio y la coordinación, que conlleva el riesgo vital para el usuario.

También disminuye la percepción del riesgo, favoreciendo conductas imprudentes en el agua, interfiere en la termorregulación y, especialmente, es una de las principales causas de conflictos, molestias y alteraciones de la convivencia en espacios públicos de ocio.

En segundo lugar, no estará permitido el uso de altavoces o dispositivos de audio que emitan sonido al entorno exterior, salvo en actividades expresamente autorizadas.

Con esta medida se busca favorecer un ambiente de descanso y relajación en las zonas de baño. Por último, tampoco será posible el acceso a las instalaciones con patinetes, bicicletas y vehículos de movilidad personal, incluso cuando estén plegados o fuera de uso.

Esta limitación se aplica sin perjuicio del derecho de acceso de las personas con discapacidad con sus dispositivos de movilidad o productos de apoyo, conforme a la normativa vigente en materia de accesibilidad y no discriminación.