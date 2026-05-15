Zaragoza Florece vuelve a llenar de color el parque Grande: estas son todas las novedades de este año

El parque Grande José Antonio Labordeta se prepara, por sexto año consecutivo, para acoger el festival Zaragoza Florece. El evento comenzará el próximo 21 de mayo y, durante cuatro días, convertirá el gran espacio verde de la ciudad en un museo floral, en el que también destaca la música y la gastronomía.

Como novedad, este año habrá nuevos espacios en el parque -como La Placita- pero también en el resto de la ciudad, donde se celebrarán actividades paralelas que llevarán el mundo floral a los barrios a través de los comercios que decorarán sus escaparates y fachadas.

El lema de este año es 'El jardín que imaginamos' y propone un recorrido artístico en el que distintos creadores florales reinterpretarán la relación entre naturaleza, ciudad y creatividad.

Una propuesta que reunirá a destacados artistas florales de ámbito nacional e internacional, junto a profesionales emergentes y colectivos locales que aportarán nuevas miradas al lenguaje floral contemporáneo.



El festival mantendrá espacios ya consolidados, como el Mercado de las Flores, donde el público podrá descubrir y adquirir productos vinculados al mundo vegetal; la zona gastronómica, con una ampliada oferta de foodtrucks; y la zona de descanso y música en directo, pensada para disfrutar del ambiente en un entorno natural privilegiado.



A estas propuestas se sumarán iniciativas dirigidas a públicos específicos, como el espacio infantil Ecokids, que vuelve tras el éxito de ediciones anteriores con actividades centradas en la educación ambiental y el aprendizaje a través del juego.

También se desarrollarán demostraciones florales en directo a cargo de los artistas participantes, acercando al público sus técnicas, procesos creativos y formas de entender el arte floral.

Recorrido floral ampliado

La edición 2026 contará con la participación de destacados maestros florales nacionales e internacionales, entre ellos Nicu Bocancea, Casa Protea, Alex Segura, Samuel Flores, David Córdoba, Bea Beroy, Clara Sanz, Carles J. Fontanillas, Carlos Curbelo, Zaragoza Dinámica y la Asociación de Floristas de Aragón.



Sus intervenciones ocuparán espacios emblemáticos del parque, desde la Escalinata del Batallador hasta la Fuente de Neptuno, pasando por el Puente de los Cantautores, Los Puentes de la Avenida Bearneses, La Calle Isabel Zapata Marín, el Pozo, el Cupresal, el Invernadero, la Pajarera o el Monumento a la Exposición Hispano- Francesa.

Entre las novedades de este año destaca La Placita by Enbotella, un espacio experiencial situado en el Monumento a la Exposición Hispano-Francesa que contará con programación musical propia y con marcas invitadas -Vinica Gin, Solare Spritz-Mionetto, Anayon, Basserat de Bellefon y Laus- que ofrecerán actividades y propuestas de valor añadido. Su ubicación estratégica lo convertirá en un punto de encuentro natural dentro del recorrido del festival.



El Jardín Botánico "Francisco Locos", completamente renovado, se incorporará por primera vez como espacio protagonista. Acogerá actuaciones musicales y propuestas artísticas que dialogarán con la botánica, reforzando la dimensión cultural del festival y ampliando su recorrido hacia nuevas zonas del parque.

Gastronomía y mercado floral

Zaragoza Florece mantiene su apuesta por un festival abierto, diverso y pensado para todos los públicos. El Mercado de las Flores, ubicado en el Paseo San Sebastián, volverá a reunir a floristerías y negocios locales que ofrecerán productos florales y decorativos en un entorno lleno de color y fragancias.



Frente a él, la zona gastronómica contará con 20 foodtrucks que ofrecerán propuestas culinarias variadas, desde cocina internacional hasta productos locales y opciones saludables. La Zona Picnic, situada junto al escenario principal y al set de DJs, será de nuevo uno de los espacios más concurridos, un lugar para relajarse, disfrutar de la música y compartir el ambiente del festival.



Los más pequeños tendrán su propio espacio en EcoKids, con actividades educativas sobre sostenibilidad, talleres de compostaje, juegos y espectáculos infantiles. Además, los maestros florales realizarán demostraciones en directo en la Nueva Arboleda, acercando al público sus técnicas y procesos creativos.

Programación musical

Las actuaciones musicales y otras actividades se repartirán entre los distintos espacios del Parque Grande, aunque el Escenario Principal (ubicado, como el año pasado, cerca del CDM Perico Fernández (Salduba) será el que acoja a las principales figuras. Entre los nombres confirmados están Vera GRV, Mediterráneos, Pared con Pared, Arey, Prospekt Mira, Poetas d'Calle y Rosín de Palo.



En la Zona Picnic sonará la música de Palmira Yelo, Andrea Arribas, Hugo Irigoyen, Erik Romero, Edu Marín con Sergio Sabroso, Álvaro Subías, Rulo Navarro, DJ Jeru y Álex Curreya, mientras que en escenario de la Escalinata del Batallador se contará con la L'Asia, Alma de Cántaro, Tango el Garaje, Hotel de Marte, Lord Beyron.



En el nuevo espacio La Placita by Enbotella actuarán, durante el Festival, grupos y solistas como Fantasmas Amarillos, Dupla, Zoe, Alfree, Javi Huéscar, Álex Melero, Drizzyclare o Diego Aguas.



Además, distintos artistas urbanos ofrecerán su música en distintos puntos del Parque, con La Mujer Inversa, Jara de Miguel, Daniel y Martao Supervía. No faltarán tampoco a su cita, pensando en el público familiar, Las Tribus del Parque, Almozandia Teatro y Bombea!.

En Zaragoza Florece no solo brotan las plantas, también lo hacen el resto de las artes. En este festival hay una programación entera para vivir la literatura más allá de las bibliotecas convencionales y en plena naturaleza. El kiosco del Paseo de los Bearneses es el lugar "donde la literatura florece". Su kiosco fue hace unos años punto de lectura durante los veranos, y ahora, cada año, se retoma su actividad en toda la zona que lo rodea. A la Plaza del Kiosco se suma el Kiosco de las Letras, el Jardín de la Lectura, el espacio café-libros y una zona de actividades.



Cada una de estas zonas tiene programaciones diferentes para que todas las personas, sin importar su edad o sus gustos, encuentren un espacio donde disfrutar de la literatura.