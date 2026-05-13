Zaragoza combate con crema de cacahuete la plaga de las ratas: así es el trabajo de la campaña preventiva de desratización

Un operario con una caja de captura de ratas en la plaza Salamero de Zaragoza Ayto. Zaragoza

Zaragoza continúa con su lucha para erradicar las plagas de ratas en la capital aragonesa. Los trabajos se centran junto al Instituto Municipal de Salud Pública en el refuerzo de la campaña preventiva de desratización.

Las actuaciones se centran en este momento en el alcantarillado de la ciudad con la colocación de veneno. El operativo se basa en un protocolo técnico específico que combina cebado en red subterránea y dispositivos avanzados de control.

El tratamiento utiliza rodenticida de alta eficacia, con dosis preventivas de entre 40 y 80 gramos por punto, que se incrementan hasta 200 gramos en aquellos emplazamientos donde se detecta mayor actividad o consumo. En zonas ambientalmente sensibles, como el entorno del río Huerva, se han instalado sistemas Ecobox para mejorar la seguridad del tratamiento y la eficacia del seguimiento.

Además también se está procediendo al trabajo en la superficie con cajas de captura con cepos en su interior. La curiosidad llega cuando el cebo para estas capturas es crema de cacahuete al uso.

Estos trabajos los lleva a cabo la empresa concesionaria del actual contrato de tratamiento de plagas, Bionext, la cual ha ejecutado el plan en varias calles, arquetas y zonas críticas.

Según ha explicado la concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, se ha llevado una revisión de más de 135 arquetas en zonas del Centro, Casco Histórico, Parque Bruil o plaza San Roque como además de la avenida Cataluña.

Esto le siguió una segunda fase con un refuerzo en "zonas de gran intensidad" como la Zona Centro. Entre los puntos destacados también se encuentra la intervención en los tramos 1 y 2 del río Huerva.

También se llevaron a cabo tratamientos en Paseo de Pamplona, Avenida América, Utrillas, Avenida Valencia, Asalto y el barrio de Casetas, donde se ha reforzado el control preventivo ante actuales y futuras ejecuciones de obra.

En estos momentos ha indicado que se está trabajando en la fase tres que supone "un repaso por siete grandes distritos de la ciudad para poder monitorizar toda la ciudad de Zaragoza y poder tener todas las plagas en la ciudad controladas".

Así busca consolidar la cobertura del alcantarillado en los distritos de Las Fuentes, Torrero, San José, Delicias, Miralbueno, Oliver, Actur o Rabal, entre otros. Las actuaciones se han extendido además a zonas clave como el polígono Malpica, el paseo Ruiseñores y el entorno de Monsalud.

La concejala de Medio Ambiente ha detallado que en el caso de observar que la rata se ha comido el cebo comienza un seguimiento "exhaustivo" cada 2, 23 y 45 días. "Hasta el momento en el que se ve que no se ha tocado el cebo, por lo tanto lo que quiere decir es que la plaga se ha extinguido", ha incidido.

Además del trabajo centralizado en las alcantarillas y calles de la ciudad. Gaudes ha destacado la inspección de los veladores de los negocios de restauración de Zaragoza. Así se han revisado un total de 550 veladores con la participación de Horeca y la Asociación de Cafés y Bares.

Por el momento, el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido que tramitar 36 sanciones a locales por no haber realizado la limpieza e inspección, ha indicado.

Tatiana Gaudes ha lanzado un mensaje a la ciudadanía para llamar a la concienciación: "La aparición de ratas o de diferentes plagas en la ciudad viene de la mano de dejar la basura fuera de los contenedores o dar de comer a animales en la vía pública que está prohibido por ordenanza", ha explicado.

A lo que ha añadido que "tenemos que entre todos intentar hacer el esfuerzo de evitar este tipo de acciones que no solo dañan la ciudad y no se ve tan bonita como a todos nos gustaría, sino que además puede ser a la larga un perjuicio para la salud pública".

Tratamiento contra garrapatas en los parques

Además, continúa la habitual campaña de tratamiento preventivo frente a la aparición de garrapatas en parques y zonas caninas. Este año, teniendo en cuenta que la lluviosa primavera ha hecho crecer antes la vegetación en algunas zonas, se adelantó a abril la fecha real de los tratamientos. Éstos se llevan a cabo de forma progresiva en unos cuarenta espacios de la ciudad.



Los trabajos de desinsectación se realizan en puntos acotados y debidamente señalizados que se deben respetar. Se recomienda a los propietarios de mascotas que extremen la precaución si pasean por las proximidades de zonas recién tratadas y eviten que los animales accedan a esos espacios.

Aunque la gran mayoría de las picaduras suele ser inofensiva, la garrapata puede ser vector de transmisión de enfermedades y suele aparecer cuando llega el calor. Para prevenir su proliferación, el Instituto Municipal de Salud Pública ha reforzado en los últimos años estos tratamientos preventivos.