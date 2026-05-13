Abonos para Espacio Zity 2026 a la venta este jueves 14 de mayo: hora de salida, precio y cómo conseguirlo

Imagen del público del Zity en la edición de 2025. Espacio Zity.

Espacio Zity activa una de sus fechas clave: la salida a la venta de sus abonos generales este jueves 14 de mayo a las 18.00 horas.

El festival volverá a celebrarse del 9 al 17 de octubre en el Recinto Ferial de Valdespartera, durante las Fiestas del Pilar.

Como en años anteriores, saldrán a la venta 12.500 abonos generales, que podrán adquirirse online en la página web de Espacio Zity.

Los abonos se estructuran en cuatro tramos: un cupo limitado a 105€ para estudiantes y desempleados, y tres tramos generales de 115€, 125€ y 135€.

Todos los precios incluyen IVA y gastos de gestión y solamente se podrán adquirir dos abonos por cada compra para los tramos generales. En el caso de los abonos de estudiantes y desempleados se limitará a un abono por compra. Cada abono es impersonal e intransferible.

Este año, se ha aplicado un incremento de 5€ en cada tramo respecto a 2024 (precios que se mantuvieron congelados en 2025), en línea con la evolución de los costes de producción y contratación artística.

El abono general incluye el acceso a los conciertos principales y a las sesiones de noche del festival, pero no incluye el espectáculo infantil ni los shows de Zity Comedy.

La venta de abonos del Zity se ha convertido en uno de los lanzamientos más esperados del calendario musical, agotándose en tiempo récord en cada edición.

Una respuesta que refleja el crecimiento sostenido del festival y la fuerte conexión con su público, que hace arder las redes de Zity con cientos de comentarios en cada publicación.

En esta nueva edición, Zity mantiene su apuesta por un cartel amplio y diverso, con artistas de primer nivel tanto nacionales como internacionales.

Entre las primeras confirmaciones ya figuran: la estrella puertorriqueña Myke Towers (9 de octubre), uno de los grupos más influyentes del panorama nacional, Viva Suecia (10 de octubre) y la ‘dark rave’ Blackworks (11 de octubre), avanzando así un cartel que combinará distintos géneros y públicos.

Con asistentes cada vez más fieles, y una propuesta en constante evolución, Zity se prepara para convertir, una vez más, Zaragoza en uno de los grandes puntos de encuentro de la música en directo del país.