Choque entre Zaragoza y el Gobierno de España por los costes de la regularización: "Ni se me pasa por la cabeza"

Filas en la Delegación del Gobierno para conseguir los papeles para la regularización. E. E.

El Ayuntamiento de Zaragoza y la Delegación del Gobierno han vuelto a enfrentarse a costa de quién debe asumir los costes laborales extra que supone la carga de trabajo de la regularización masiva de inmigrantes.

Desde el Consistorio de la capital aragonesa se pretende reclamar al Gobierno de España la factura de los gastos extraordinarios ocasionados por el aumento de carga de trabajo. Se trata de funcionarios del propio Ayuntamiento que han tenido que ser redistribuidos para asumir las gestiones de toda la documentación.

Ante ello, el delegado del Gobierno en Aragón ha criticado la “osadía” del Ayuntamiento de Zaragoza de pensar en trasladar esos gastos a Moncloa.

“En cualquier gran evento de la ciudad de Zaragoza, el Gobierno de España posiciona todos los policías nacionales que son necesarios, que son funcionarios nacionales. Jamás se nos ha ocurrido echar la cuenta ni pasar la cuenta al ayuntamiento para que se monte la fiesta correspondiente. Es que a mí ni se me pasa por la cabeza, sinceramente”, ha afirmado Beltrán.

En este sentido, el delegado del Gobierno cree que el Ayuntamiento debe centrarse en “atender a los zaragozanos” a las personas empadronadas en la ciudad y que necesitan información o documentación.

“No me cabe en la cabeza moverse con que son zaragozanos de primera, de segunda o de tercera. No tenemos absolutamente ningún mecanismo compensatorio que calcule los gastos que el gobierno de España vuelca en la ciudad de Zaragoza, ni viceversa. Me parece absolutamente disparatado”, ha añadido Beltrán.

“Una falta de respeto y una desvergüenza”

Tras conocer estas palabras, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha lamentado la “falta de respeto institucional” y la “desvergüenza” que supone que el Gobierno de España esté transfiriendo competencias sin ir acompañado de una aportación económica.

“No hay un precedente en la España democrática de este tipo de maltrato de la Administración General del Estado a las administraciones locales. Diría que me sorprende, pero viniendo del Gobierno de Pedro Sánchez no me sorprende en absoluto”, ha afirmado.

A su juicio, esta regularización de inmigrantes se está realizando de una forma “precipitada, descontrolada y generando un problema”.

“Me parece un despropósito y estudiaremos todas las medidas legales para que no se quede aquí y que el Gobierno de España asuma la responsabilidad y la obligación legal que tiene, que es de dotar económicamente a los ayuntamientos o a otras instituciones cuando se le hace un encargo”, ha subrayado.

Sobre la comparación con la Policía Nacional, Chueca lo considera un “desconocimiento absoluto” de las “obligaciones del Estado” en la ciudad.

“La obligación de los policías nacionales y de los guardias civiles es asumir sus competencias en todo el territorio nacional y, hasta donde yo sé, Zaragoza es territorio nacional. Es lo que faltaba, que le tengamos que pedir permiso o le tengamos que pagar porque nos haga una intervención la Policía Nacional y la Guardia Civil en Zaragoza”, ha añadido.