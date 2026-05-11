Lavado de cara a uno de los espacios más emblemáticos de la Expo: así se está actuando contra su deterioro

El Anfiteatro de la Expo de 2008 sigue luchando contra el paso del tiempo. Este año continúa una nueva fase de renovación parcial de sus gradas.

Las obras, ya iniciadas hace cinco años y que se ejecutan de manera progresiva en cada ejercicio, contemplan ahora la sustitución de dos nuevas filas de madera original por estructuras de hormigón con acabado en tono rojizo, siguiendo la misma línea que se ha venido llevando a cabo en las intervenciones anteriores.

Se trata del quinto año consecutivo en el que se ejecutan mejoras por fases en este emblemático espacio de Zaragoza, utilizado habitualmente para grandes eventos culturales y de ocio como el festival Vive Latino o las actividades de Río y Juego.

Los trabajos se llevan a cabo, como en campañas anteriores, a través de la empresa de inserción Inserta de Ozanam. Tal y como lo recuerdan desde la asociación Legado Expo Zaragoza, desde 2022, las actuaciones se han centrado en transformar progresivamente las antiguas gradas de madera, deterioradas por el paso del tiempo y la exposición a la intemperie.

La primera intervención, realizada aquel año, se centró en la parte inferior del anfiteatro. En aquella fase, señalan desde la asociación, se retiraron las maderas originales y se sustituyeron por hormigón de unos diez centímetros de espesor reforzado con fibras de polipropileno, un sistema diseñado para evitar fisuras por retracción.

Un año después, en 2023, las obras se trasladaron a la solera superior del acceso al recinto, donde también se reemplazó la madera por una nueva superficie de hormigón con acabado en color.

Ya en 2024, los trabajos alcanzaron las tres primeras filas de gradas, eliminando completamente la madera y aplicando posteriormente un acabado en pintura rojiza. La actuación continuó en 2025 con otras tres filas más.

En este 2026, la intervención se limitará previsiblemente a dos nuevas filas, aunque el objetivo final sigue siendo la renovación integral del anfiteatro. De mantenerse este ritmo de actuación, desde Legado Expo señalan que el emblemático recinto podría quedar completamente remodelado en un plazo aproximado de entre dos y tres años.

Mientras tanto, el espacio continúa manteniendo su actividad y acogiendo eventos multitudinarios (como el Vive Latino), consolidándose así como uno de los escenarios culturales y de ocio más importantes de la ciudad.