Jesús y Rosa, vecinos de uno de los barrios más conflictivos de Zaragoza: "Buscamos piso para irnos de aquí, es una pena"

La inseguridad y el vandalismo en Zaragoza es uno de los principales problemas para los ciudadanos. De manera general, se trata de la preocupación número cinco (por detrás del transporte público o la limpieza) en el puesto número cinco, según el barómetro municipal.

Aunque, si uno pasa la lupa por el mapa de la ciudad, la realidad es distinta en cada uno de los barrios. Y es que, sea mayor o menor la sensación de inseguridad, lo cierto es que una intensa mayoría ve necesario incrementar la videovigilancia para la prevención y resolución de delitos el 84% dice que 'sí'.

Sobre todo en Delicias, donde nueve de cada diez encuestados lo señala.

Y si uno hace un pequeño recorrido por el distrito, sin adentrarse más allá de las vías principales, la sensación entre los vecinos es una mezcla de "desesperación", "pena" y "rabia". Jesús y Rosa María, residentes de la zona, reconocen incluso estar planteándose abandonar el barrio después de toda una vida allí.

"Es una pena, este ya no es nuestro barrio, ha pegado un cambio de 180 grados en los últimos años", asegura Jesús a este diario. Robos, peleas y detenciones policiales "diarios" indistintamente de si son "las 3 o las 10 de la mañana". Aunque aseguran que, por las noches, "no hay día que no se escuche la calle tranquila".

Hablan así de la zona donde residen, en paseo Calanda, donde insisten que hace unos "no se vivía nada de esto".

Una situación "desesperante" que ya les ha llevado a hacer unas primeras búsquedas de pisos en internet. "Vamos mirando ofertas, nos queremos ir de aquí porque ya estamos cansados de esta situación. Es una pena", explica el vecino, que asegura que la presencia policial es "constante" en las calles del barrio.

Cuentan que hace unos días uno de sus hijos les animó a dar el paso "cuanto antes". "Vino a casa y me dijo: 'Mamá, aquí no se puede vivir", asegura Rosa María.

Ambos denuncian, además, episodios "continuos" de robos y que cada vez se dan más okupaciones e inkiocupaciones en edificios de la zona. "A nosotros nos entraron en la parte baja de la casa, por donde está la calefacción central. Se llevaron todo lo que pudieron de varios trasteros", cuentan. Entre los objetos sustraídos, "incluso garrafas de aceite almacenadas por uno de los vecinos", detallan.

"Nos da mucha pena. Llevamos toda la vida viviendo aquí, somos del barrio los dos. Pero todo esto nos está obligando a dejar nuestra vida", lamentan.