Una avería de una tubería deja sin agua a 7 pueblos de Zaragoza: los bomberos ya han llevado más de 1,3 millones de litros
Solo este viernes ya se movilizaron tres bombas urbanas nodrizas que trasladaron 297.000 litros entre Villafranca, Nuez y Osera.
Más información: Pillan por segunda vez a un hombre conduciendo sin carné en Huesca: no tenía permiso por falta de puntos
Los bomberos de la Diputación de Zaragoza continúan llevando agua a las localidades de la Ribera Baja del Ebro afectadas por una avería en la tubería que les abastece. Ya son siete los municipios que han solicitado este servicio: Nuez de Ebro, Villafranca de Ebro, Osera de Ebro, Alborge, Alforque, Cinco Olivas y Velilla de Ebro.
Los suministros se iniciaron el jueves y desde entonces los bomberos de la DPZ ya han llevado a estas poblaciones más de 1,3 millones de litros de agua. Los trabajos se están llevando a cabo con los cuatro camiones nodriza con los que cuenta el Servicio Provincial de Extinción de Incendios y van a continuar todo el fin de semana.
Solo este viernes ya se movilizaron tres bombas urbanas nodrizas que trasladaron 297.000 litros. Esta cantidad se distribuyó entre Villafranca (144.00 litros), Nuez (102.000 litros) y Osera (51.000 litros).
Los efectivos provinciales seguirán realizando esta labor a lo largo del fin de semana.