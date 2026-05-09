Una avería de una tubería deja sin agua a 7 pueblos de Zaragoza: los bomberos ya han llevado más de 1,3 millones de litros

Un cambión de los Bomberos de la DPZ trasladando agua a los municipios. DPZ Zaragoza

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza continúan llevando agua a las localidades de la Ribera Baja del Ebro afectadas por una avería en la tubería que les abastece. Ya son siete los municipios que han solicitado este servicio: Nuez de Ebro, Villafranca de Ebro, Osera de Ebro, Alborge, Alforque, Cinco Olivas y Velilla de Ebro.

Los suministros se iniciaron el jueves y desde entonces los bomberos de la DPZ ya han llevado a estas poblaciones más de 1,3 millones de litros de agua. Los trabajos se están llevando a cabo con los cuatro camiones nodriza con los que cuenta el Servicio Provincial de Extinción de Incendios y van a continuar todo el fin de semana.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza ya han trasladado 1,3 millones de litros a estos municipios. DPZ Zaragoza

Solo este viernes ya se movilizaron tres bombas urbanas nodrizas que trasladaron 297.000 litros. Esta cantidad se distribuyó entre Villafranca (144.00 litros), Nuez (102.000 litros) y Osera (51.000 litros).

Los efectivos provinciales seguirán realizando esta labor a lo largo del fin de semana.