Mar Vaquero será nueva consejera de La Nueva Romareda SL en sustitución de Tomasa Hernández

Los cambios en el Gobierno de Aragón van a generar también relevos en otras sociedades que dependen del Ejecutivo autonómico. Una de ellas será La Nueva Romareda SL, tras la salida de Tomasa Hernández del gabinete de Jorge Azcón.

A partir de ahora, su puesto en el Consejo de Administración lo ocupará Mar Vaquero, que ha adquirido las competencias de Deporte con la reordenación de las consejerías.

Junto a ella se mantiene Roberto Bermúdez de Castro, como responsable de Hacienda y con experiencia en asuntos futbolísticos al haber sido director de Relaciones institucionales y adjunto al Presidente durante cuatro años.

Con este cambio, a 13 meses de que, según el calendario previsto, se cumpla el plazo para terminar las obras, Jorge Azcón dota de un mayor peso político a las decisiones que se adopten en el seno de La Nueva Romareda, al introducir a otro miembro de su núcleo más duro.

En el Consejo de Administración también se encuentran Eva Torres (Vox) y Natalia Chueca, ocupando el cargo de presidenta de la sociedad; y Juan Forcén y Pilar Gil en representación del Real Zaragoza.

Las instituciones públicas han ganado peso en la sociedad tras las últimas modificaciones de los pactos parasociales, después de que el impago del Real Zaragoza en 2024 obligara a retocar el calendario.

En este 2026, Gobierno y Ayuntamiento deben ingresar 11 millones de euros, mientras que el Real Zaragoza asume 5 millones.

Cuando se completen todas las aportaciones, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza tendrán el 37,5% de las acciones, al haber abonado 76 millones de euros, por el 25% del Real Zaragoza, que habrá destinado 40 millones.

Además, las instituciones públicas se comprometieron a aportar, en caso de ser necesario, un préstamo participativo de 16 millones de euros cada una.