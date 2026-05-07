Vox denuncia el incremento de la 'inquiokupación' en Zaragoza: "Más del 50% de los afectados son personas mayores"
La portavoz, Eva Torres, ha reclamado que en barrios como Delicias, El Gancho o San José "están sufriendo especialmente este fenómeno".
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La portavoz de Vox en Zaragoza, Eva Torres, ha visitado esta mañana el barrio de Delicias donde reclama que los vecinos han experimentado un aumento de okupaciones e inquiokupaciones.
Ha denunciado esta situación acompañada por José y Conchi, matrimonio víctima de 'inquiokupación' por tercera vez.
Durante años, el zaragozano asegura que la convivencia con el inquilino ha transcurrido con "normalidad". Aunque todo cambió hace un año, cuando comenzó a vivir una situación que define como "desesperante".
El inquilino, ahora 'inquiokupa', lleva ya muchos "meses sin pagar" y "dando largas", asegura Goeni. Ante esta situación, el matrimonio asegura haber intentado contactar repetidamente con el inquilino para encontrar una salida.
"Me decía continuamente que me iba a pagar, pero luego nunca lo hacía", explica el dueño de la vivienda. Desde entonces cuando, "ante la lentitud de los procedimientos judiciales", decidió recurrir a una empresa especializada en estos casos.
Un fenómeno en aumento
Según ha denunciado Torres, en barrios como Delicias, El Gancho o San José "están sufriendo especialmente este fenómeno".
Torres asegura que las cifras oficiales "no reflejan la realidad" porque "muchos de estos casos se tramitan por la vía civil y no aparecen en las estadísticas del Ministerio del Interior".
La portavoz de Vox ha defendido, además, que "más del 50% de los propietarios afectados son personas mayores que dependen del alquiler para complementar sus pensiones".
En este sentido, ha reclamado cambios en la ley para "agilizar los desalojos y endurecer las medidas contra quienes ocupan viviendas o dejan de pagar el alquiler". Entre las propuestas planteadas por Vox, ha destacado los desalojos en 24 horas, exenciones fiscales para propietarios afectados y la retirada de ayudas sociales a personas condenadas por okupación.