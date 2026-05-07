Vox denuncia el incremento de la 'inquiokupación' en Zaragoza: "Más del 50% de los afectados son personas mayores"

La portavoz de Vox, Eva Torres, junto al matrimonio víctima de okupación en el barrio de Delicias. E.E Zaragoza

La portavoz de Vox en Zaragoza, Eva Torres, ha visitado esta mañana el barrio de Delicias donde reclama que los vecinos han experimentado un aumento de okupaciones e inquiokupaciones.

Ha denunciado esta situación acompañada por José y Conchi, matrimonio víctima de 'inquiokupación' por tercera vez.

Durante años, el zaragozano asegura que la convivencia con el inquilino ha transcurrido con "normalidad". Aunque todo cambió hace un año, cuando comenzó a vivir una situación que define como "desesperante".

El inquilino, ahora 'inquiokupa', lleva ya muchos "meses sin pagar" y "dando largas", asegura Goeni. Ante esta situación, el matrimonio asegura haber intentado contactar repetidamente con el inquilino para encontrar una salida.

"Me decía continuamente que me iba a pagar, pero luego nunca lo hacía", explica el dueño de la vivienda. Desde entonces cuando, "ante la lentitud de los procedimientos judiciales", decidió recurrir a una empresa especializada en estos casos.

Un fenómeno en aumento

Según ha denunciado Torres, en barrios como Delicias, El Gancho o San José "están sufriendo especialmente este fenómeno".

Torres asegura que las cifras oficiales "no reflejan la realidad" porque "muchos de estos casos se tramitan por la vía civil y no aparecen en las estadísticas del Ministerio del Interior".

La portavoz de Vox ha defendido, además, que "más del 50% de los propietarios afectados son personas mayores que dependen del alquiler para complementar sus pensiones".

En este sentido, ha reclamado cambios en la ley para "agilizar los desalojos y endurecer las medidas contra quienes ocupan viviendas o dejan de pagar el alquiler". Entre las propuestas planteadas por Vox, ha destacado los desalojos en 24 horas, exenciones fiscales para propietarios afectados y la retirada de ayudas sociales a personas condenadas por okupación.