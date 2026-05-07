Celma y Dívar exigen frenar el cierre de cuarteles en el medio rural: "Los pueblos merecen vivir con tranquilidad"

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

El presidente provincial del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, y la senadora popular Rocío Dívar han denunciado en Quinto el “grave deterioro” de la seguridad en el medio rural aragonés.

Ambos dirigentes han criticado la política del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de seguridad y han señalado especialmente el cierre de los cuarteles de la Guardia Civil de Quinto y La Muela.

Celma ha advertido de que la preocupación por la inseguridad “es cada vez más intensa” en numerosos municipios de la provincia de Zaragoza.

Según ha explicado, en las últimas semanas se han producido robos y problemas de convivencia en distintas localidades agrícolas y ganaderas. En el caso de Quinto, ha recordado la reciente ocupación de una vivienda y varios robos en el pabellón municipal.

El dirigente popular ha asegurado que esta situación no es aislada y ha citado otros municipios como Borja o Caspe.

A su juicio, resulta “inadmisible” que el Gobierno haya optado por cerrar cuarteles de la Guardia Civil en un contexto de aumento de la delincuencia rural. “Se están dejando desprotegidas zonas fundamentales para nuestra provincia”, ha afirmado.

Celma también ha denunciado la falta de efectivos en la provincia, recordando que de las aproximadamente 1.600 plazas contempladas en la provincia de Zaragoza solo hay cubiertas alrededor de 1.300.

“Estamos hablando de un 17% de vacantes sin cubrir mientras la inseguridad sigue creciendo. El Gobierno tiene que reaccionar y atender de una vez los problemas reales de nuestros pueblos” ha subrayado.

El presidente provincial del PP ha advertido de que la inseguridad dificulta fijar población y atraer nuevos vecinos a los pueblos aragoneses.

En este sentido, ha defendido que agricultores y ganaderos necesitan “tranquilidad” y una mayor presencia de las fuerzas de seguridad para proteger su trabajo y sus propiedades.

Por su parte, la senadora Rocío Dívar ha asegurado que el cierre de cuarteles y la pérdida de presencia física de la Guardia Civil en el medio rural “es consecuencia directa de una decisión profundamente equivocada del ministro Fernando Grande-Marlaska y del Gobierno de Pedro Sánchez”.

Dívar ha insistido en que el aumento de la inseguridad “no es una invención” y ha alertado del incremento de los delitos patrimoniales y robos en explotaciones agrícolas en los últimos años.

Además, ha anunciado que el Partido Popular reclamará en la Comisión de Interior del Senado la reapertura de los cuarteles cerrados y un refuerzo inmediato de efectivos en las zonas rurales de Aragón.

“Lo hacemos por justicia y responsabilidad porque los vecinos de nuestros pueblos merecen vivir con tranquilidad y tener la misma protección que cualquier ciudadano de España” ha concluido.