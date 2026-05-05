Luces, cámara y... ¡Acción!: así es por dentro el rodaje de la serie internacional 'Murderbot' para Apple TV+ en Zaragoza

¿Prevenidos? La serie internacional 'Murderbot' continuará su trama con una segunda temporada que, entre otros espacios mundiales, ya está rodándose en Zaragoza. Concretamente, la filmación ha empezado este martes 5 de mayo en la zona de la Expo, uno de los espacios más distópicos de la ciudad.

La productora internacional Fresco Film Services, que ha producido series muy populares como Juego de Tronos o La Casa del Dragón, se ha trasladado al recinto zaragozano para grabar los nuevos capítulos bajo el nombre en clave 'Funk patrol'.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, se está grabando la segunda temporada de esta serie de Apple TV+ que cuenta con un elenco formado por conocidísimas caras de Hollywood como el sueco Alexander Skarsgård ('True Blood', 'Succession').

Este lunes la plaza del Alma del Ebro ya se transformó en un set con todo lo necesario para empezar con las primeras grabaciones esta misma mañana. Focos, estructuras y diferentes tipos de materiales de producción (como cromas gigantes) que este lunes han empezado a funcionar.

Los actores y los 'extras' han salido a escena también, para comenzar a filmar los primeros minutos en la capital. Ni la lluvia, cuya intensidad viene y va en la ciudad, ha frenado el trabajo en la zona de la Expo.

Aunque sí los había algunos que, entre claqueta y repeticiones, sacaba el paraguas para evitar que las gotas empaparan el espectacular y distópico vestuario que ya lucían la mayor parte de los protagonistas.

La grabación de 'Murderbot', en Zaragoza. E.E Zaragoza

Eso sí, por ahora, parece ser que sólo se están llevando a cabo las primeras tomas y pruebas de las escenas que se rodarán en la capital aragonesa. Los trabajos durarán hasta la semana que viene, cuando actores, focos y productores se trasladen a otra parte del mundo a grabar el resto de esta serie internacional.

Además de ocupar la plaza del Alma del Ebro, el equipo artístico también se ha desplegado en algunos de los bajos de los Edificios Ebro, con zonas de trabajo, vestuario y logística interna.

Otros espacios del rodaje

El parking del Parque del Agua se ha transformado en una base operativa con espacio reservado para camiones, caravanas, vehículos de producción y catering. Una gran preparación y producción que deja una pista de la magnitud del proyecto.

Además de ocupar la plaza del Alma del Ebro, el equipo artístico también se ha desplegado en algunos de los bajos de los Edificios Ebro, con zonas de trabajo, vestuario y logística interna.

Además, según señalan desde la asociación, el parking del Parque del Agua se ha transformado en una base operativa con espacio reservado para camiones, caravanas, vehículos de producción y catering. Una gran preparación y producción que deja una pista de la magnitud del proyecto.