Zaragoza se convierte en el plató de una gran serie: la productora de Juego de Tronos rueda en la zona más futurista de la ciudad

Las gruas y el equipo de la productora internacional, en el recinto de la Expo en Zaragoza. Legado Expo Zaragoza

La Expo de Zaragoza se ha convertido esta semana en un enorme plató de cine. La productora internacional Fresco Film Services se ha trasladado al recinto zaragozano para grabar una nueva serie, conocida con el nombre en clave 'Funk patrol'.

Esta empresa cinematográfica es conocida por ser la productora de servicios en España para grandes producciones internacionales como Juego de Tronos y La Casa del Dragón. Aunque por el momento se desconoce qué tipo de proyecto audiovisual se está grabando en uno de los espacios más futuristas de Zaragoza, a excepción de que se trata de una serie.

Según la asociación Legado Expo, toda la plaza del Alma del Ebro se ha transformado en un 'set' con focos, estructuras y diferentes tipos de material de producción que han llamado la atención de todo aquel que ha paseado esta mañana por la zona.

En una de las vallas que rodean el plató al aire libre se señala que el rodaje se producirá entre los días 4 y 8 de mayo, aconsejándose a los ciudadanos evitar el paso por el pabellón puente y recomiendan el paso por avenida de la Expo y el puente del Tercer Milenio.

Por las imágenes difundidas por la asociación, se observa que uno de los carteles que forman parte del atrezo está escrito en una lengua futurista. Una decoración que deja la puerta abierta a las teorías sobre si este rodaje está basado en una temática de ciencia ficción.

Uno de los carteles colocados en el Palacio de Congresos con motivo del rodaje. Legado Expo Zaragoza

Además de ocupar la plaza del Alma del Ebro, el equipo artístico también se ha desplegado en algunos de los bajos de los Edificios Ebro, con zonas de trabajo, vestuario y logística interna.

Además, según señalan desde la asociación, el parking del Parque del Agua se ha transformado en una base operativa con espacio reservado para camiones, caravanas, vehículos de producción y catering. Una gran preparación y producción que deja una pista de la magnitud del proyecto.

"Aunque la productora mantiene la discreción habitual en este tipo de proyectos, la presencia de un despliegue tan amplio confirma que se trata de una producción de gran presupuesto que ha elegido Zaragoza como uno de sus escenarios principales", apuntan desde Legado Expo.

La capital aragonesa se consolida así como un lugar atractivo para rodajes nacionales e internacionales, gracias a sus espacios singulares como es el del recinto de la Expo.