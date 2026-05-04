Una fuerte granizada sacude Gallur (Zaragoza): "Eran bolas como canicas, ha estado más de media hora sin parar"

El entorno del polígono industrial, tras la granizada. E. E.

Una fuerte granizada ha sacudido esta tarde la localidad zaragozana de Gallur.

La tormenta ha empezado a descargar en torno a las 15.30 y no ha parado hasta más allá de las 16.00, más de media hora que ha tenido en vilo a este municipio de más de 2.600 habitantes.

Las bolas eran "de aproximadamente el tamaño de una canica". No resultaban excesivamente grandes, según los testigos, pero, por momentos, las calles de la localidad y su polígono se han convertido en un manto blanco.

En este último se han registrado daños en varios tejados.

El episodio ha sido especialmente perjudicial para la huerta. En la cebada, las afecciones alcanzan el 100%, y en el trigo hará falta hacer una evaluación en profundidad para determinarlo.

Hasta las 18.30, última hora de la que se tienen datos, Formigal había sido el punto de Aragón que más agua había registrado, con 26,8 litros por metro cuadrado.

Le siguen Canfranc (24,4), Jaca (21,8) y Panticosa (18,8).

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