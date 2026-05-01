Ni Revolution ni Gran Tikal: estas son las 18 ferias que siguen cerradas en el Parque de Atracciones de Zaragoza

La atracción Gran Tikal, en el Parque de Atracciones de Zaragoza. Parque de Atracciones de Zaragoza

El Parque de Atracciones de Zaragoza se encuentra en una situación complicada. Dada la tesitura de la empresa actual (Parque de Atracciones S.L.), que se encuentra en concurso de acreedores, las instalaciones abrirán hasta junio únicamente para acometer los eventos comprometidos.

De hecho, este fin de semana está previsto que se abra el recinto para clientes privados, así como también los días 9, 10, 16, 17, 23 y 30. El último compromiso tendrá lugar el 6 de junio, cuando se pondrá fin al calendario de eventos.

Hasta entonces, ya se avanzó que la actividad del recinto será limitada y estará centrada en estos eventos, mientras se avanza en la evaluación técnica de las atracciones.

Y es que, entre bodas y comuniones (entre otros compromisos), se van analizando y reparando las posibles deficiencias que presenten las ferias. Es decir, la reapertura de las atracciones está siendo progresiva, una vez los técnicos municipales han podido comprobar (en diferentes inspecciones) que estas son seguras para el público.

Hasta ahora, el parque ha abierto con un total de 15 atracciones. Entre ellas, Las Cuerdas del Dragón, la Mininoria, el Mississipi, la Noria o el Moncayo.

No obstante, este abanico de diversión se ampliará este mismo fin de semana con otras cinco ferias que ya han recibido el visto bueno del Consistorio. Las atracciones son el Pequetren, Trenecillo, Tren de la Mina, Torreón y Chocones.

Todas ellas, según ha podido confirmar este diario, están certificadas y visadas.

Sin embargo, todavía quedan unas 18 que se encuentran paradas. Entre ellas, algunas muy populares como el Revolution o el Gran Tikal.

Todavía no han sido certificadas tampoco el Tren de la Bruja, el Río Navajo, el Embarcadero o la Isla del Faro. La de Jurassic Car, Indianápolis, Jumping, el Kangurito o Booquies siguen también pendientes del 'ok' que permita su apertura al público con total seguridad.

Reapertura bajo dos condiciones

La reapertura al público general en junio estará sujeta a dos condiciones clave. Por un lado, al menos el 80% de las atracciones del parque deberá contar con el correspondiente certificado de seguridad.

Por otro, será necesaria la validación de la situación económica de la empresa por parte del administrador concursal asignado.

En este sentido, cabe recordar la situación económica en la que se encuentra actualmente la gestora, PAZ, que está en concurso de acreedores.

Esto ha supuesto, entre otras cosas, que la futura sociedad (de la que forma parte PAZ) no haya llegado a acuerdos satisfactorios sobre las atracciones que deben quedarse en el parque.

La situación comenzó a tensarse cuando la situación económica de la empresa se hizo pública. Dato que la empresa argentina, supuestamente, desconocía antes de formar la sociedad.

A todo esto se suma la complicada situación que sobrepasan los 81 empleados, quienes se enfrentan a un ERTE de más de 100 días.