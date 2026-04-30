El PP de Mequinenza propone bajar el IBI y denuncia la gestión tras perder más de 50.000 euros en subvenciones

El Grupo Popular en Mequinenza llevó al último pleno una moción para reducir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Propuso bajar el tipo urbano del 0,55% al 0,4%, el mínimo legal.

También rebajar el IBI rústico del 0,4% al 0,3% con efectos a partir del 2027, a lo que el grupo del PSOE votó en contra.

Una propuesta que, según señaló el portavoz, José María Algueró “respondía a la necesidad de aliviar la carga fiscal a vecinos y empresas”.

“Mequinenza cuenta con ingresos suficientes, especialmente gracias al IBI de los bienes de características especiales, vinculado a las energías renovables, lo que permitiría bajar el impuesto sin poner en riesgo los servicios públicos” ha señalado el portavoz.

A su vez, insistió en que “no tiene sentido mantener una presión fiscal elevada cuando el ayuntamiento tiene margen para reducirla”.

Algueró ha defendido que esta medida supondría un alivio directo para familias, autónomos y empresas del municipio favoreciendo el consumo y la inversión.

“En un contexto de subida generalizada de impuestos a nivel nacional desde que gobierna Pedro Sánchez, los ayuntamientos deben actuar para proteger a sus vecinos, y eso pasa por bajar impuestos cuando es posible” ha afirmado.

Además, vinculó la propuesta con la gestión del actual equipo de gobierno socialista y denunció la pérdida de recursos por una mala gestión de subvenciones públicas.

“Mientras pedimos un esfuerzo a los vecinos, el ayuntamiento está despilfarrando el dinero en facturas” ha criticado.

Algueró detalló varios casos. En el Plan de Alumbrado Público del PLUS 2022 se aplicó una penalización del 20% por incumplimientos en la contratación. También mencionó la devolución de más de 8.000 euros en el programa de Personal de Jardinería.

A esto se suman cantidades relevantes en obras municipales por errores en la justificación o por incluir gastos no subvencionables.

Especialmente el portavoz ha señalado la pérdida de más de 31.000 euros en una actuación por no justificar correctamente la subvención, así como la devolución de más de 21.000 euros en otra obra por incumplimientos graves relacionados con la Ley de Contratos del Sector Público.

“Hablamos de dinero que podría haberse invertido en mejorar el municipio y que se ha perdido por una gestión deficiente” ha insistido Algueró.

Además, el portavoz ha querido recordar otros reintegros y ajustes económicos derivados de la gestión de programas como la Agenda 2030, así como los retrasos en obligaciones administrativas.

Por todo ello, el grupo popular en Mequinenza defiende que la bajada del IBI no solo es posible, sino que es necesaria.

“Si se gestionaran bien los recursos y no se perdiera el dinero por errores, todavía habría más margen para aliviar la carga fiscal de los vecinos” ha concluido José María Algueró, quien ha reiterado que “la prioridad debe ser siempre la mejora de la vida de nuestros vecinos”.