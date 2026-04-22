Zaragoza cae 11 puestos en el ranking mundial de 'Smart Cities': estos son los retos y las asignaturas pendientes

Zaragoza ha caído hasta 11 puestos en el ranking mundial de 'Smart Cities' (ciudades inteligentes). El Smart City Index 2026, elaborado por el IMD World Competitiveness Center, analiza 148 ciudades de todo el mundo a partir de la percepción de sus residentes y de indicadores estructurales.

En esta batalla las ciudades se miden por su desempeño en ámbitos como movilidad, vivienda, salud o gobernanza digital. Y, en la clasificación global de este año, Zaragoza se ha llevado un pequeño batacazo.

Zúrich lidera el ranking, seguida de Oslo y Ginebra, destacando por su equilibrio entre infraestructuras, digitalización y calidad de vida. Y, en este contexto internacional, las cuatro ciudades españolas que compiten se encuentran en distintas posiciones: Bilbao (puesto 30), Madrid (37), Zaragoza (63) y Barcelona (94).

Y es que, la capital de Aragón que durante los últimos años parecía que despegaba en esta clasificación. De hecho, el año pasado ocupaba el puesto 52 con una clasificación BBB logró sumar hasta 5 puestos más que en 2024.

Ahora, Zaragoza no solo ha caído hasta ser la ciudad número 63, quedando por detrás de Bilbao y Madrid, sino que también ha perdido su triple categoría pasando a una 'B' en la métrica que mide la tecnología y la experiencia digital del ciudadano.

Tal y como lo detalla a este diario el experto en transformación, Carlos Melara, es en esta categoría donde "ha habido un pequeño retroceso", con una caída de hasta dos puntos.

La carrera con otras ciudades

Y no es precisamente porque haya empeorado de manera significativa en esta cuestión, sino más bien porque "no ha mejorado". o en otras palabras, "que no ha corrido tanto como otras". Algo que otras ciudades como Dublín, Seattle o Washington "sí han hecho", adelantando por la derecha a la capital de Aragón.

Pero lejos de ser un fracaso, la idea que defiende Melara es que "esta nueva posición debería servir como toque de atención para que Zaragoza se ponga las pilas en este aspecto". Porque, a su juicio, "es llamativo y se contradice un poco con todo el boom de centros de datos que estamos experimentando en la provincia y, también, en toda la comunidad".

"Es un buen punto de tensión. El decir, 'oye no nos durmamos porque aquí de lo que se trata es de conseguir traducir esa inversión en tecnología en mejores servicios y en reducir problemas al ciudadano", plantea.

Esto no quiere decir, "bajo ningún concepto", que en Zaragoza hayan dejado de funcionar los servicios vía 'online'. "La gente en Zaragoza está bien, sigue viendo bien. Lo que pasa que este ranking lo que te mide es como una serie de ciudades están avanzando más rápido que, por ejemplo, Zaragoza a la hora de usar la tecnología para hacerle la vida más fácil a sus ciudadanos", explica.

Y, paralelamente, dormirse en este aspecto podría suponer una traba en la atracción de inversiones a la capital. "El que tú tengas una ciudad que sea más fácil de vivir y sobre todo con ciudadanos que cada vez tienen una expectativa de poder solucionar más cosas a través de la tecnología, llama a su vez a la inversión, al talento y a la actividad económica", añade el experto.

La botella medio llena

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Economía, Carlos Gimeno, señala la posición como "una botella medio llena". En este sentido, recuerda que, de las 148 ciudades analizadas en el mundo, solo cuatro son españolas y Zaragoza ocupa la tercera posición nacional, "muy por delante de Barcelona".

Insiste en que el descenso de 11 puestos responde más a la evolución de otras ciudades que a un empeoramiento propio. "No es porque tú lo hagas peor, sino porque otras han podido sacar ases de la manga y escalar posiciones", declara a este diario.

El edil también pone en valor la proyección internacional de la ciudad. La próxima semana, Madrid acogerá un encuentro de las 100 ciudades del programa de Bloomberg Philanthropies, en el que Zaragoza estará presente como una de las tres únicas ciudades españolas seleccionadas junto a Valencia y Madrid.

"Lo importante es estar siempre ahí y mantenerse año tras año", subraya, destacando que Zaragoza "se repite en los grandes rankings internacionales".

Además, avanza que hay proyectos estratégicos en marcha que podrían impulsar su posición en futuras ediciones. Entre ellos, una plataforma de resiliencia física y social en colaboración con Amazon, cuyo anuncio está previsto para junio de 2026. "Es una propuesta que a día de hoy no existe en el mundo y que nos dará un subidón", asegura.

En esa misma línea, defiende que Zaragoza mantiene fortalezas relevantes, como su capacidad de gestión de datos sociales. "Somos la única ciudad del mundo que maneja decenas de indicadores de vulnerabilidad y referentes en la justificación de fondos europeos desde 2024", afirma.

Uno de los factores que, a su juicio, sí ha podido influir en la caída es la percepción de seguridad ciudadana. "Las 'smart cities' no solo van de tecnología digital", advierte. "La seguridad nos ha penalizado con un valor del 43 sobre 100", apunta.

No obstante, en las gráficas se señala que en el apartado de 'Salud y Seguridad' de media Zaragoza ha sacado un 61,2% frente al 57,7% que ha obtenido en el examen de tecnología.