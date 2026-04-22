Zaragoza abre las Casas de las Culturas para agilizar el "caos" con los trámites de la regularización de inmigrantes

Filas en el Ayuntamiento de Zaragoza para pedir los papeles para la regularización E. E.

Zaragoza da un paso más para poder organizarse ante la lluvia de trámites y largas filas para recoger los papeles necesarios para la solicitud de regularización. A partir de este lunes, los trámites para la elaboración de los informes de vulnerabilidad pasarán a gestionarse en la Casa de las Culturas.

Así lo ha anunciado la concejal de Políticas Sociales, Marian Orós, este miércoles. El objetivo es descongestionar trabajo en la Casa Consistorial, si bien desde la plaza del Pilar se seguirá tramitando la solicitud de certificado de empadronamiento.

El servicio se centralizará en la Casa de las Culturas, con atención en horario de mañana y tarde, y contará inicialmente con un equipo de aproximadamente 15 profesionales, entre trabajadores sociales y personal administrativo, reforzado con la colaboración de los centros municipales de servicios sociales para contrastar la información.

En el Registro Municipal de la Plaza del Pilar se seguirá atendiendo a aquellas personas que soliciten el certificado de empadronamiento, que muchas de ellas necesitan para acreditar su estancia en España durante el plazo mínimo que establece el real decreto de regularización.

"Desde el lunes se va a empezar a elaborar los informes de vulnerabilidad, pero con garantías", ha señalado Orós, quien ha explicado que "es sencillo acreditar la situación de aquellas personas que ya están en contacto con los servicios sociales, pero estamos a la espera de que el Gobierno de España nos clarifique los criterios objetivos para poder hacerlo con plena seguridad jurídica".

Entre las medidas adoptadas por el Ayuntamiento en los últimos días, se ha adaptado el modelo de acreditación de la vulnerabilidad para poder continuar con su evaluación mientras el Gobierno no resuelva las dudas jurídicas existentes.

Además se han habilitado agendas de cita previa a través de la línea 900 700 107 y se han recopilado las solicitudes registradas. Para el trabajo que tienen que realizar los trabajadores también se ha facilitado a los profesionales de la Casa de las Culturas el acceso a las aplicaciones de Servicios Sociales para la gestión y verificación de los expedientes.

Falta de planificación

Una decisión que ha sido también explicada por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, a preguntas de los medios de comunicación. La primera edil ha señalado que es "un paso más en todo esta tramitación con la que nos hemos visto desbordados".

En datos, ha señalado que se han recogido 2.100 expedientes, de los cuales el 80% son solicitudes de informe de vulnerabilidad. Así, espera que esta decisión agilice los trámites "a la espera de recibir la respuesta por parte del Gobierno de España sobre los criterios objetivos para determinar la vulnerabilidad".

Chueca ha admitido que toda esta situación les ha "sobrepasado". Por lo que ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez "al no dar la información adecuada al vernos involucrados" y sacar adelante un decreto en el que "está teniendo en cuenta solo su interés político".

"Estamos reaccionando para que las personas que están en situación irregular y que tienen derecho a este derecho no sean las que salgan perjudicadas ni las paganas de la falta de planificación del Gobierno de Pedro Sánchez", ha manifestado.

En esta misma línea, la primera edil ha declarado encontrarse "sorprendida" ante la falta de comunicación de la delegación de Gobierno al no haber tenido respuesta por parte de la institución a la carta que se le fue enviada para tratar este asunto.

"Espero que en la delegación del Gobierno responda en las próximas horas, porque la verdad es que estamos muy sorprendidos de que siendo que necesita el trabajo y la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, no lo esté comunicando, no nos esté llamando, no nos esté diciendo nada", ha criticado.

Ante esta situación de "caos absoluto", Chueca ha abierto la posibilidad que el Gobierno de España modifique el plazo de dos meses que acaba el 30 de junio para todos los trámites ante la situación en la que se encuentran las administraciones.