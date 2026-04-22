Un premio valorado en 25 euros desata las críticas a Correos: "Esto es vergonzoso, estáis matando la creatividad"

Enfado mayúsculo del gremio de diseñadores gráficos con Correos. El emblemático edificio de Zaragoza, inaugurado en 1926, cumple 100 años este octubre y, entre otras actividades conmemorativas, Correos ha convocado un concurso para diseñar el sello del centenario.

"El diseño ganador protagonizará la emisión del sello del centenario dentro de la serie EFEMÉRIDES, convirtiéndose en una pieza filatélica única que formará parte de la historia postal de la ciudad. Además, la persona ganadora recibirá un pliego de sellos y un kit de merchandising de Correos", comunicaron el 1 de abril desde la entidad.

El premio, valorado en 25 euros, es lo que ha levantado ampollas.

"La retribución prevista en las bases se limita a un pliego de sellos valorado en 25 euros y un kit de merchandising de la compañía, una condición difícil de justificar en una convocatoria promovida por una institución como Correos", ha criticado el medio de comunicación especializado Gràffica.

Este periódico ha preguntado a la institución sobre el tema, pero ha declinado hacer declaraciones.

Los concursos de diseño suelen ser habituales en la administración pública. El cartel anunciador de las Fiestas del Pilar del Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, también se elige mediante concurso. Sin embargo, en este caso el premio es de 4.000 euros para el ganador y de 500 euros para cada uno de los dos accésits.

Lo que se denuncia no es el concurso en sí, sino que "una institución pública de primer nivel recurra a un concurso abierto para resolver una necesidad de comunicación visual oficial ofreciendo a cambio una compensación prácticamente simbólica".

Enfado del sector

Artistas zaragozanos como Alberto Solé Polo o Juan Moneo han criticado a Correos por el galardón. "Esto es vergonzoso. Compruebo que las entidades que deberían apoyar y ensalzar el trabajo de estos artistas también nos están dejando de lado. Estáis matando la creatividad", ha comentado Moneo.

Las críticas no parten solo de Aragón. Quim Marín, director de arte y diseñador gráfico catalán; Hugo Gómez, publicista y diseñador alicantino; o la escritora e ilustradora cántabra Silvia Alberdi han manifestado su disgusto a través de las redes sociales.

La iniciativa se enmarca dentro del programa de actividades organizado por Correos para conmemorar el centenario del edificio, inaugurado en 1926, que a lo largo de este año incluye propuestas culturales, divulgativas y participativas dirigidas tanto a empleados como al conjunto de la ciudadanía.

El plazo para enviar las propuestas, en formato fotografía o ilustración original, está abierto hasta el 26 de abril de 2026; sin vistas a que se cambie el premio por parte de la entidad.