La fila para conseguir papeles por la regularización masiva da la vuelta al Ayuntamiento: "Llevo aquí desde las 6.00"

La fila para conseguir papeles por la regularización masiva da la vuelta al Ayuntamiento. E.E Zaragoza

Un nuevo día y una nueva fila larguísima de personas que acuden al Ayuntamiento para conseguir los certificados necesarios para acogerse a la regularización masiva de inmigrantes.

Este lunes ha comenzado el plazo para hacer el proceso de manera presencial. Prueba de ello vuelve a ser la entrada a la casa Consistorial, donde algunos aseguran llevar esperando desde las "6.00".

A las 10.00 la fila todavía daba la vuelta al Ayuntamiento. En ella, casi por el final, se encontraba Jerónimo Sima, joven de 30 años que dice llevar viviendo en Zaragoza desde hace casi una década.

Cuenta que tuvo que dejar su país "muy joven" para venir a estudiar y formarse a España, donde "esperaba poder tener una vida mejor". Aunque echa de menos a su familia, explica que la capital de Aragón le ha permitido formarse "muy bien". "Hice un grado superior de telecomunicaciones, ahora quiero trabajar y necesito regularizarme", detalla.

Jerónimo Sima, joven de 30 años, esperando en la fila de este lunes en el Ayuntamiento. E.E Zaragoza

Es por eso que, en su mano, lleva todos los papeles bien ordenados para "pedir el certificado de vulnerabilidad".

Él ahora vive en Valdefierro y asegura que "solo" busca "tener una vida normal". "Quiero poder conseguir un empleo digno y vivir una vida como cualquier otra persona", asegura.

Tras él, muchos otros buscan lo mismo. Jamael Rahmani explica, con pocas palabras y mezclando con el francés, que lleva desde las 7.30 esperando con un compañero. Se muestra también muy ilusionado con esta "oportunidad" de poder conseguir unos certificados que le permitan "tener un empleo en condiciones y un futuro".

Lo cierto es que, este lunes, las filas han vuelto a ser descomunales. Aunque en el interior del Consistorio la situación se mantiene con calma, con grupos reducidos solicitando la documentación.

Interior del Ayuntamiento, este lunes. E.E Zaragoza

Polémica y "colapso"

Esta regularización masiva no ha estado exenta de polémica, sobre todo entre Instituciones. Desde el Ayuntamiento, donde denuncian estar "colapsados" reclaman mayor información y recursos, y ponen en cuestión la planificación del Gobierno de España.

Desde la Delegación de Gobierno en Aragón llaman a la "calma" y confían en que "la situación se normalizará" en los próximos días a medida que las entidades colaboradoras "avancen en su labor y se diversifiquen los canales de atención".

Otros, como el grupo municipal de Vox, reclaman que se paralice este decreto para recuperar "una inmigración ordenada y selectiva que beneficie a la ciudad". Desde Zaragoza en Común, apuestan por "la colaboración" dejando atrás "la política de corto plazo y de titulares para afrontar esta situación".