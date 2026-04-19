Loreto y Beatriz avanzan en su formación en la Policía Local: "Patrullar Zaragoza y ayudar a los ciudadanos es satisfactorio"

Ya con uniforme completo de Policía Local y a las puertas de acabar su formación como agentes de la Policía Local de Zaragoza reciben a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN Beatriz Molina y Loreto García.

En esta ocasión, se encuentran enfrascadas en plena formación práctica de la Academia una vez finalizada la fase teórica y en la que reconocieron a este diario a dos meses de iniciarse que "era más duro de lo que pensaban".

Ahora estas futuras agentes comenzaron sus prácticas a inicios de abril y ya se encuentran en el ecuador. Unas prácticas exhaustivas en las que hacen de media 25 horas en cada unidad para conocer, aprender y hacerse una idea del futuro trabajo en el que se van a desenvolver.

"Después de todo el tiempo que hemos hecho de teoría teníamos muchas ganas ya de conocer un poco el trabajo y salir a la calle", cuenta Beatriz.

En plena llamada de asistencia está Beatriz en la emisora del 092. Acompañada siempre de un agente que les instruye en cómo tomar las llamadas, guardar la información y derivar el aviso a la unidad correspondiente, la agente en prácticas de 39 años toma nota de qué debe hacerse ante una llamada de un aviso de un accidente de tráfico en Zaragoza.

Una experiencia de dos días que vive "muy contenta" y también sorprendida ante todo el entramado que se maneja en la sala de operaciones con una vista puesta en las llamadas como también en las cámaras de tráfico y videovigilancia que se controlan desde allí.

"Es un servicio mucho más complejo de lo que me imaginaba y es muy importante conocerlo", valora Molina. A una sala que se puede suponer más tranquila por ser más trabajo de oficina, pero que tiene su importancia para el devenir del trabajo coordinado de toda la Policía Local.

Beatriz Molina en la emisora del 092 de la Policía Local de Zaragoza E. E.

Beatriz llega a la emisora del 092 tras rotar ya por el Sector Centro y Sur que le ha permitido patrullar las calles.

"Se trata de una tarea muy gratificante. Yo ya venía de policía de otro municipio, que era mucho más pequeño, tenía unos 20.000 habitantes y la diferencia es que aquí hay más de 700.000. Hay mucho más movimiento, muchas más calles, más señalización y es más complicado", valora.

Además de tener contacto directo con los ciudadanos, su formación también le ha llevado hasta la Policía Judicial en la que explica que "nos enseñan cómo actuar, intervenir en siniestros que puede haber con heridos".

Ahora tras haber pasado por esta variedad que le ha llevado tanto ir a pie por la ciudad, conocer los entresijos más complicados y formar parte del entramado de llamadas al 092, espera con ganas la Unidad de Motoristas.

Patrullando Delicias

Si a Beatriz se le ve en acción en la emisora, a Loreto le toca patrullar por la calle de las Delicias mientras hace ronda con el Sector Centro de la Policía Local.

En esta ocasión va acompañada de una pareja de agentes con las que controlan que todo esté en orden y posibles infracciones en una de las zonas con mayor presencia policial diaria en Zaragoza.

Es justamente mientras este diario la acompaña cuando deben parar a un ciudadano que estaba pegando publicidad en la fachada de una vivienda. Se trata así de una infracción en la ordenanza de publicidad ya que todo reparto de publicidad se necesita de una autorización.

Loreto durante su trabajando patrullando la calle Delicias de Zaragoza E. E.

Esta joven de 23 años valora de forma muy positiva su paso por las diferentes unidades: "Estoy muy satisfecha cuando realizamos cualquier servicio, tanto si intervenimos de oficio, a requerimiento de un ciudadano, el hacerlo bien , que te den las gracias. Me veo muy feliz haciéndolo en casa", recalca.

Además de pasar por el Sector Centro en el que está en estos momentos, Loreto ya se ha formado con el Sector Norte y Sur como además la emisora del 092 y la Policía Judicial.

A pesar de haber visto ya una amplia variedad de las unidades y con la mitad de las prácticas aún por superar, esta futura agente tiene claro su lugar como ya lo afirmó en noviembre de 2025: "Mi lugar está aquí en el Sector Centro".

Mientras que Loreto está convencida de dónde quiere desarrollar su carrera policial, Beatriz está más dudosa cuando en su momento pujaba por la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO): "Salgo de una unidad y quiero ir a esa, y así continuamente", bromea. Así, mira su futuro entre dos unidades, la de Sector Centro y la Unidad de Motorista.