Zaragoza, en pie de guerra por el 'bombardeo' de las palomas: "Hasta cuatro quejas diarias por las plastas amarillas"

Cada año Zaragoza sufre un 'bombardeo' de palomas torcaces. Su paso migratorio por la capital de Aragón, aunque breve, no pasa desapercibido por los vecinos.

"Recibimos hasta cuatro quejas diarias por la aparición de plastas amarillas en coches, bancos o calles". Así lo aseguran desde el Instituto Municipal de Salud Pública, desde donde confirman que es una batalla perdida pues "así como las palomas normales pueden capturarse en jaulas, para las torcaces no hay solución más allá de una limpieza continua".

De hecho, desde que estas aves hacen su aparición por la ciudad, los técnicos de Salud Pública trabajan de la mano con los servicios de limpieza municipales para poner freno a la incomodidad que sufren los ciudadanos.

"El único sistema que hay es podar y evitar las zonas donde se asientan estas palomas", detallan. Una técnica que consigue paliar en la medida de lo posible el problema, que "solo se acaba con el cambio estacional y la migración de estas aves hacia el norte, ya que huyen del calor". Es decir, "en cuestión de unas semanas" será agua pasada, hasta el próximo año.

Otra de las plagas que ha causado 'sensación' estos últimos meses en Zaragoza ha sido la aparición de ratas en algunos puntos. "Durante el invierno ha salido el tema que más ha salido. Esto está provocado por varias cosas mezcladas, pero primordialmente ha tenido que ver el efecto llamada unido al tema de obras y el movimiento de tierras", señalan.

"La ciudadanía debe concienciarse de que no se debe dejar restos de comida en la calle, porque hemos comprobado que en todas las apariciones hay restos de por medio", señalan.

Respecto a las futuras batallas, desde el Instituto de Salud Pública tienen la mirada puesta en dos insectos que tarde o temprano aparecerán por la ciudad: "las garrapatas y las cucarachas".

Sobre las primeras, "desde hace unas semanas ya se viene trabajando en varias zonas verdes de la ciudad para intentar controlar su aparición". Estas apariciones "vienen mezcladas por la lluvia y calor", motivo por el cual "desde el 2021 se hace un programa preventivo en los parques para anticiparse al problema", explican.

La cucaracha

La cucaracha, por su parte, es un problema que no entrará en escena hasta muy pasado el mes de abril. Será entonces cuando "comiencen a aparecer las denuncias y las quejas por este tema, ya que aparecerán por la tarde-noche cuando venga un poco más de calor", detallan. Este año, además, el factor de la meteorología jugará un papel clave en todo este tipo de fauna. "Los cambios tan repentinos favorecen a la presencia de cucarachas, se acantonan en las alcantarillas y, con el calor, es cuando salen y eclosionan", explican.