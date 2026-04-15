Zaragoza aspira a acoger en 2027 hasta dos competiciones nacionales de piragüismo en el nuevo canal de Aguas Bravas

Zaragoza se situará en el mapa del piragüismo nacional e internacional con la reapertira del canal de aguas bravas, una instalación clave que llevaba años olvidada y abandonada.

La reapertura supone, además de devolver este espacio a la ciudad, un impulso decisivo tanto para el entrenamiento como para la organización de competiciones en la capital.

Así lo asegura el presidente de la Federación Aragonesa de Piragüismo, Manuel Palacín, quien ha destacado que la recuperación del canal representa "todo un avance increíble a nivel federativo", tanto para la federación autonómica como para la española.

Además, subraya que permitirá proyectar la instalación como sede de pruebas de alto nivel. De hecho, ha avanzado que ya se está trabajando en la organización de una competición inaugural de cara al otoño, aunque todavía no hay fechas cerradas.

"La intención es contar con deportistas olímpicos y participantes internacionales, fuera del calendario oficial", ha anunciado.

De cara a 2027, el objetivo es un poco más ambicioso. "Zaragoza aspira a acoger al menos una o dos competiciones nacionales, como campeonatos o copas de España", ha detallado.

Hasta ahora, tal y como lo ha explicado Palacín, los piragüistas aragoneses podían practicar la destreza de aguas tranquilas en embalses o en el río Ebro. La cuestión, y por lo que este centro deportivo es todo un avance para esta disciplina, era que para practicar en aguas bravas los deportistas "debían desplazarse a otras localidades aragonesas como Murillo, Graus o Fraga".

"Con la reapertura del canal, podrán realizar estos entrenamientos en la capital aragonesa, lo que supone una mejora significativa en su preparación", ha asegurado.

Si se cumplen los plazos, la actividad federativa y recreativa podría comenzar este mismo verano (a partir del 1 de junio), una vez finalicen las actuaciones pendientes y se complete el proceso de adjudicación de la gestión.

Calendario de competiciones

El calendario de competiciones de aguas bravas se extiende habitualmente de febrero a noviembre, por lo que Zaragoza podría integrarse plenamente en el circuito nacional a partir del próximo año.

Palacín ha señalado que uno de los principales objetivos es dar valor a una infraestructura construida en 2008 que, hasta ahora, "no había sido gestionada de forma óptima". El nuevo enfoque busca integrar el uso deportivo, recreativo y formativo, lo que permitirá aprovechar al "máximo" sus posibilidades.

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento ha llevado a cabo distintas actuaciones para poner a punto el canal. En esta primera jornada de pruebas han participado deportistas de élite y representantes de la Federación Española, con el objetivo de evaluar el estado de la instalación.

Entre ellos, figuras destacadas como Xabi Etxaniz y el director técnico Guillermo Díaz-Canedo han analizado, este miércoles, el recorrido para proponer mejoras. Estas adaptaciones, aunque menores, son necesarias para actualizar el canal a los estándares técnicos actuales, muy distintos a los de hace casi dos décadas.

"El piragüismo ha evolucionado mucho en 18 años, y el canal debe adaptarse a esas nuevas exigencias", ha explicado Palacín.