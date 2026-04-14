Gloria, profesora jubilada: "El mayor cambio ha sido que la idea que las familias tienen de la educación ha ido a peor"

Este martes 14 de abril ha sido un día especial e inolvidable para un total de 201 profesores y maestros de la provincia de Zaragoza. Jubilados entre septiembre y diciembre de 2025, han recibido un emotivo homenaje en el que se ha reconocido su trabajo durante una trayectoria de varias décadas.

El Servicio Provincial de Educación en Zaragoza celebra cada año este homenaje, aunque a diferencia de años anteriores, en los que se homenajeaba a todos los que se jubilaban durante el presente curso escolar, se ha pretendido que los asistentes ya estuvieran jubilados para el momento del acto. La previsión es que todo aquel que se jubile durante 2026 sea homenajeado en 2027.

La emoción y la alegría ha inundado el Aula Magna de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, uniéndose a la diversidad de sentimientos de los protagonistas.

La mayoría de ellos reconocían estar disfrutando mucho de la jubilación, del descanso, la calma sin horario y del tiempo libre que esta les ofrece. Sin embargo, también había quien todavía no se ha hecho a la reciente situación y se siente vacía a falta de encontrar alguna “ocupación” que le motive como el dibujo.

Una de las que está “de maravilla” desde su despedida de las aulas es Gloria Mancholas, que ha sido maestra de Primaria. Para ella, lo mejor de su profesión es el trato con las familias y el trato con los niños. “El saber que puedes ayudar a cambiar el rumbo de la vida de un niño que lo tiene muy complicado desde el inicio y es capaz de llegar a valerse por sí mismo, a funcionar en esta sociedad y a llevar una vida digna y buena”, describe.

En la misma línea se explica Silvia Hernández, maestra en distintas etapas educativas (Infantil, Primaria y para maestros), y para quien su profesión es “la más bonita del mundo”. Todavía echando de menos su rutina, señala que recuerda a los alumnos, a las familias con las que ha trabajado mano a mano, a sus compañeros y amigos. “No solo te dedicas a educar, también estás tejiendo relaciones, enriqueciéndote mucho”, añade.

Grandes cambios

Más allá de recordar momentos y bondades de la docencia, los presentes también han reflexionado sobre los cambios de la educación en estos 30-35 años de servicio. José Calvo Dombón defiende que su generación es la que más cambios ha sufrido, insistiendo en los tecnológicos, demográficos y sociales.

En concreto, el docente recién jubilado se detiene en las cuestiones demográficas: “En los años 90 había solo un 0,4% de población extranjera escolarizada, el año pasado éramos el 16,7%. Ese cambio demográfico ha sido muy grande”.

Por otra parte, se encuentra el tecnológico, ya que empezaron con la revolución de las computadoras y han acabado con la inteligencia artificial. Igualmente, ha subrayado la atención al alumnado con necesidades educativas, la cual ha evolucionado mucho.

Para Gloria Mancholas, aparte de la tecnología y del continuo cambio de leyes que “es un horror para todos los profesionales”, el cambio más importante es “la idea que las familias tienen de la educación, que desgraciadamente ha ido a peor”.

El acto

En el acto ha participado, en representación del Departamento de Educación, la directora general de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente, Ana Moracho “Es verdaderamente un motivo de júbilo alcanzar esta etapa tras una vida profesional guiada por la responsabilidad y por el amor al trabajo bien hecho”, ha celebrado, al tiempo que ha alabado la labor del profesorado: “He comprobado de primera mano vuestro compromiso y vuestra profesionalidad”.

Ha recordado que “la escuela es ámbito de encuentro donde la educación proporciona esperanza en un mundo mejor” y ha destacado la importancia de la cercanía humana y la huella que dejan los docentes en los alumnos. “Nada puede reemplazar el impacto de un educador apasionado y con vocación”, ha defendido.

En el homenaje, han intervenido también el director del Servicio Provincial de Educación en Zaragoza, Rafael Lizandra, y el alumno de segundo de Bachillerato del IES Andalán Anthony Zamora. Y en representación de los docentes jubilados, José Calvo, quien fuera también durante años director del Centro de Evaluación, Formación y Calidad de Aragón.

El evento ha contado también con la participación de la cantante y pianista zaragozana Laura Cebrián, conocida artísticamente como ELEM, quien ha interpretado tres temas muy conmovedores: ‘El Universo sobre mí’ de Amaral, ‘Noches de Boda’ de Joaquín Sabina y ‘A mi Manera’ de Frank Sinatra (versión española). También se ha proyectado un vídeo elaborado por el CPIFP Los Enlaces.

Al finalizar el encuentro, los asistentes han recibido un pequeño detalle en forma de flores y una lámina y han podido disfrutar de un vino español preparado por el IES Miralbueno. El IES Santiago Hernández ha colaborado también con la organización y el protocolo. El acto se ha cerrado con una fotografía de familia.