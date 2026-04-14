La calle Oeste en el barrio de Santa Isabel ya está lista para los vecinos: más zonas verdes y espacios para peatones

La alcaldesa de Zaragoza en la calle Oeste, junto a la portavoz de Vox y el concejal de Urbanismo. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Después de meses de trabajos, la calle Oeste en el barrio de Santa Isabel ya está lista para el disfrute de los vecinos. Esta misma mañana se ha inaugurado el vial que ha contado con una inversión de 980.507,98 euros (IVA incluido), ejecutada por la empresa Construcciones Iberco.

"Las obras ejecutadas se han desarrollado en terrenos, que eran tierras de labor en su origen, obtenidos mediante una expropiación en septiembre de 2022 y que estaban vallados con un muro perimetral y ubicados entre las calles Iglesia, Valiente Aznar y Oeste, junto al colegio La Concepción", ha explicado la alcaldesa Natalia Chueca durante la visita a la calle.

Con estas obras, además de abrir y prolongar la calle Oeste conectándola así con la calle de La Iglesia, "se ha mejorado la circulación de vehículos y peatones, creando un espacio estancial para el peatón, renovando la red de abastecimiento, generando una zona para mayores con mobiliario deportivo, implantando el alumbrado público e instalando la red de saneamiento. Asimismo, se ha plantado una nueva zona de césped y arbolado", ha concretado.

Aprovechando todo el espacio disponible, se ha ejecutado una calzada de 3,5 metros de anchura con un aparcamiento de 2,20 metros en el lado Sur y en las aceras se ha incluido baldosa podotáctil direccional, con contraste de color, en los puntos de pasos de peatones, de fachada a fachada así como en zonas de cruces de calle o pérdida de línea de fachada. El trazado tiene una alineación única desde la calle Oeste hasta la calle de La Iglesia.

En total "se actuado sobre un tramo de 130 metros de longitud y una anchura irregular de unos 23 metros de media, lo que supone una superficie total de actuación de 3.042 metros cuadrados", ha desgranado Natalia Chueca.

La zona ajardinada lateral ha supuesto una inversión cercana a los 50.000 euros. En esta área verde se ha conservado y protegido un árbol junto a la calle de La Iglesia, y se se ha recreado un andador central que ahora está flanqueado por sendos jardines de césped y protegido con arbolado.

Respecto al mobiliario urbano, esta parte central dispone de bancos, papeleras y una fuente. Mientras, la zona de aparatos para mayores está dotada de elementos para realizar ejercicios biosaludables.

"Esta calle era una antigua reivindicación vecinal y se trata de uno de los acuerdos alcanzados con el Grupo Municipal de Vox durante la elaboración de distintos presupuestos municipales", ha explicado la alcaldesa, quien ha ejemplificado con este proyecto "la importancia del dialogo y la colaboración entre grupos municipales, poniendo siempre por delante el interés y el beneficio de los zaragozanos, para apostar por el desarrollo de la ciudad".

En esta misma línea, se ha manifestado la portavoz municipal de Vox, Eva Torres, quien ha asistido al acto, donde ha recordado que "la prolongación de la calle Oeste fue una petición de los vecinos de Santa Isabel que desde Vox hemos hecho realidad promoviendo en su momento una modificación presupuestaria para incluir una partida específica para esta calle", ha afirmado Torres.

"Desde Vox siempre le pedimos al Ayuntamiento que gire un poco el foco, que salga del centro de la ciudad y que se venga a los barrios y vea las situaciones peculiares en las que se encuentran los vecinos, que nos piden seguridad, mantenimiento y limpieza, que son los grandes problemas que tienen muchos ciudadanos, muchos barrios, y que debe solucionar su Ayuntamiento", ha apuntado Eva Torres.