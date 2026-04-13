Vecinos de Garrapinillos (Zaragoza) denuncian el "grave riesgo" del nuevo carril bici: "Es un peligro para los ciclistas"

Los vecinos de Garrapinillos (en Zaragoza) han alertado de "una grave deficiencia de seguridad vial detectada en las obras de acondicionamiento llevadas a cabo en la carretera que conecta este barrio rural con Utebo".

Así lo denuncia el vicepresidente de la asociación vecinal Peramán, Noe Arruti, quien ha detallado el problema a este diario reclamando que "varios postes de suministros de luz y telefonía han quedado en el interior del trazado del nuevo carril bici o, incluso, invadiendo el margen de seguridad obligatorio respecto a la calzada".

La situación, asegura, supone un riesgo directo para la integridad física de los ciclistas y conductores que utilizan esta vía. "Los postes preexistentes no fueron retirados ni retranqueados durante la ejecución de la obra, sino simplemente rodeados por el nuevo trazado, lo que genera obstáculos físicos incompatibles con un uso seguro del carril bici y del entorno viario", explica.

Asimismo, desde la asociación vecinal destacan que se trata de una vía "altamente transitada". "Este corredor conecta Utebo y los municipios cercanos con el Polígono de Plaza lo que genera un elevado volumen de desplazamientos diarios tanto en bicicleta como en vehículo", exponen.

"La presencia de obstáculos en estas condiciones multiplica exponencialmente el riesgo de accidente", plantean.

Normativa

Según la normativa técnica de aplicación, esta situación contraviene la Instrucción de Carreteras (Norma 3.1-IC), relativa a la seguridad en los márgenes de la vía y al análisis de obstáculos, así como la Guía de Recomendaciones del Ministerio de Transportes, que establece resguardos mínimos frente a elementos fijos de más de 15 centímetros de altura para evitar colisiones.

"Al haber ejecutado una obra nueva rodeando obstáculos preexistentes en lugar de eliminarlos o protegerlos correctamente, la Administración titular de la vía asume una responsabilidad patrimonial directa ante cualquier accidente que pudiera producirse", denuncian.

Aseguran que varios vecinos de Garrapinillos han presentado ya reclamaciones ante el Ayuntamiento de Utebo solicitando que se actúe sobre esta situación. Sin embargo, confirman desde la asociación que hasta la fecha "no han obtenido respuesta por parte de las autoridades municipales".