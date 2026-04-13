Las obras en la calle Matadero de Zaragoza terminarán en mayo, tras una inversión de 1.816.752,59 euros

Las obras en la calle Matadero, en el barrio de San José. E.E Zaragoza

La calle Matadero, en el distrito de San José, estará lista en mayo. Así lo ha anunciado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante la visita a las obras en la que ha anunciado que estas ya se encuentran en su recta final.

Esta obra, adjudicada a través de Ecociudad a la empresa Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos SLU, supone una inversión de 1.816.752,59 euros (IVA incluido).

La calle de Matadero, de 200 metros de longitud y 9,5 metros de ancho, une dos arterias importantes del barrio: la calle de Miguel Servet y la avenida de San José, además de tener una intensa vida comercial.

El objetivo de las obras, que han sido "extremadamente complejas en su parte de la red de saneamiento, que se encontraba a gran profundidad y en un espacio demasiado encajado, es transformar los 3.860 m² de calle, que incluyen la superficie de plaza situada entre las calles de Monasterio de Poblet y de Monasterio de Samos, para hacerla más inclusiva, accesible y segura", ha explicado.

Para ello se ha unificado el aspecto de un vial que tiene tres zonas diferenciadas y que variaba su tipología y estética según el tramo. De esta manera, se está consiguiendo un aspecto visual uniforme de continuidad, adaptándose a las circunstancias y medidas de cada zona: Tramo Miguel Servet - Monasterio de Poblet; Tramo Monasterio de Poblet -Monasterio de Samos; y Tramo Monasterio de Samos - San José.

La calzada, de un solo carril de circulación, tiene ahora una anchura de 3,5 metros y entre las calles Miguel Servet y Monasterio de Samos se ha ganado espacio para el peatón, pasando de unas aceras estrechas a unas nuevas que incluyen arbolado.

Para pacificar el tráfico, se limitará la velocidad a 20 km/h en la zona donde se eleva la calzada a cota de acera. También se proyectan pasos de peatones, de acuerdo a las indicaciones del Servicio de Movilidad Urbana, con los correspondientes rebajes de bordillo y baldosa podotáctil.

Durante la visita a las obras, la alcaldesa ha recordado que la Operación Asfalto regresará durante el periodo estival a Zaragoza. Durante el verano se repararán -bajo una inversión de un millón de euros- un total de 36 calles de la ciudad, distribuidas en 14 distritos urbanos.

Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha asegurado que los técnicos municipales ya estudian el posible incremento de precios derivados de los conflictos internacionales para aumentar, en caso necesario, los fondos de este contrato.

"El compromiso es ejecutar todas las calles propuestas e incluso reforzar aún más la política de mantenimiento, conservación y asfaltado de las calles de la capital", ha confirmado.

Las calles que se repararán se han escogido, según ha señalado la regidora, "conforme a las necesidades expresadas por las Juntas Municipales y Vecinales".

Así, las zonas con mayor número de metros cuadrados de renovación asfáltica serán El Rabal, con 4.753 metros cuadrados, seguido de Actur Rey Fernando, con 2.673 m², Delicias con 2.599 m² y Oliver Valdefierro con 2.598.

Les siguen San José, con 2.319 m², Centro con 2.197 m² y Torrero con 2.003 m². El listado completo por distritos de las actuaciones propuestas para la Operación Asfalto 2026 es el siguiente:

CASCO HISTÓRICO

ANTONIO AGUSTÍN – entre Coso y Cadena

POLICARPO ROMEA – entre Coso y Antonio Agustín

CENTRO

UNCASTILLO – entre Tenor Fleta y n.º 19

TOMÁS ZUMALACÁRREGUI – entre A. Domenech y Gil de Jasa

ARZOBISPO DOMENECH – entre Zumalacárregui y Avda. Goya

GIL DE JASA – entre Alar del Rey y Zumalacárregui

DELICIAS

AVDA. MADRID – Entre Roger de Flor y Galán Bergua (Vía de Servicio)

JORDANA – Entre Terminillo y Delicias; y entre Pedro de Luna y Sangenis

BOLIVIA – entre Pedro de Luna y Sangenis; entre Pº Calanda y San Roque; y entre Inglaterra e Izuzquiza

UNIVERSIDAD

JUAN JOSÉ RIVAS – Entre San Juan de la Cruz y M. Barbasán

PZA. SAN FRANCISCO – Entre A. Pique y La Salle

SAN JOSÉ

NUESTRA SEÑORA DEL AGUA – Entre Lapuyade y Gárate

ESCULTOR LOBATO – Completa

LAS FUENTES

AZORÍN – Completa (Semicalzada lado impares)

SILVESTRE PÉREZ – entre n.º 7 y Salvador Minguijón

LA ALMOZARA

BERNA – entre Luxemburgo y P. Gargallo

OSLO - Completa

EL RABAL

RÍO PIEDRA – Completa

SOMPORT – entre San Juan de la Peña y Monte Perdido

MARQUÉS DE LA CADENA – Semiglorieta ubicada frente a C/ Velilla de Ebro

RICARDO DEL ARCO – entre Arquitecto Lafiguera y D. Agudo

TORRERO

PLAZA GALLUR – Completa

HOGAR CRISTIANO – Completa

ACTUR – REY FERNANDO

RAFAEL ALBERTI – entre n.º 8 y Flora Tristán (aparcamiento)

JORGE MANRIQUE – entre P. Neruda y n.º 8 (entrada)

OLIVER - VALDEFIERRO

MARCONI – Completa

HOMERO – entre Marconi y Madre barat

MADRE BARAT – entre A. Nobel y Homero

LUIS PASTEUR – entre P. Aranda y Homero

TEODORA LAMADRID – entre Laguna Azorín y Fray Luis de León

FRAY LUIS DE LEÓN – entre T. Lamadrid y M.J. Bosqued

VEGA - Completa

SANTA ISABEL

AVDA. SANTA ISABEL – Entre n.º 29 y glorieta sobre Z-40 DISTRITO SUR

AVDA. ILUSTRACIÓN – Glorieta situada entre J.A. Badín y M.G. Jovellanos

MIRALBUENO

LAS PALMERAS – entre n.º 49 y Los Almendros

LOS ALMENDROS – Completa

La renovación superficial de los firmes pretende la restauración de las características superficiales de éstos, para mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y comodidad circulatorias de vehículos, así como el tránsito de peatones, bicicletas y patines en su caso.

La ejecución de los trabajos proyectados se realizará, en principio, en época estival, preferiblemente durante los meses de julio y agosto. La ejecución de las obras conllevará ineludiblemente una afección al tráfico, siendo por ello el verano la época indicada más apropiada de cara al ciudadano, y al correcto funcionamiento del tráfico en la ciudad.

Del mismo modo se contempla que los trabajos sean ejecutados durante jornada diurna; esta condición queda impuesta en aras del obligatorio cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección contra el Ruido, por lo que no puede estimarse que parte de los trabajos se realizarán por la noche.