Confirmado: el Parque de Atracciones de Zaragoza prevé reabrir al público a partir del 6 de junio

El Parque de Atracciones de Zaragoza, en imagenes de archivo. Parque de atracciones de Zaragoza

El Parque de Atracciones prevé reabrir "progresivamente" al público general a partir del 6 de junio, una vez concluidos los compromisos previamente adquiridos para la celebración de banquetes y eventos privados.

Según el planning establecido, que la empresa ya ha enviado al Ayuntamiento de Zaragoza, el calendario de compromisos se distribuye en varias fechas durante los próximos meses.

En abril, el parque acogerá eventos los días 11, 19 y 25. En mayo, las fechas previstas son el 2, 9, 10, 16, 17, 23 y 30.

Finalmente, el último compromiso tendrá lugar el 6 de junio, cuando se pondrá fin al calendario de eventos.

Hasta entonces, señalan a este diario que la actividad del recinto será limitada y estará centrada en estos compromisos, mientras se avanza en la evaluación técnica de las atracciones.

De hecho, este mismo viernes un equipo de ingenieros se encuentra revisando las instalaciones para determinar cuáles pueden abrir con garantías.

La reapertura al público general en junio, según ha podido saber este diario, estará sujeta a dos condiciones clave. Por un lado, al menos el 80% de las atracciones del parque deberá contar con el correspondiente certificado de seguridad.

Por otro, será necesaria la validación de la situación económica de la empresa por parte del administrador concursal asignado. En este sentido, cabe recordar la situación económica en la que se encuentra actualmente la gestora, PAZ, que está en preconcurso de acreedores.

Esto ha supuesto, entre otras cosas, que la futura sociedad (de la que forma parte PAZ) no haya llegado a acuerdos satisfactorios sobre las atracciones que deben quedarse en el parque.

A todo esto se suma la desconfianza que Fénix (el socio mayoritario de Moncayo) ha trasladado, ya que según declararon hace unos meses desconocían la situación económica en la que se encontraba la otra parte del acuerdo.

En el documento entregado esta mañana al Consistorio, también se recoge la disposición de PAZ a colaborar con el Ayuntamiento en la búsqueda de soluciones que faciliten una transición adecuada en la gestión del parque.