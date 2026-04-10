Adiós a las goteras del Acuario de Zaragoza: encargan obras para impermeabilizar el edificio por más de 55.000 euros

El Acuario de Zaragoza, con la cubierta sobre la que se va a actuar E. E. Zaragoza

El Acuario de Zaragoza rejuvenecerá en unos meses con el arreglo de las molestas goteras que han acompañado al recinto en los últimos años.

El edificio ha llegado a su 18º cumpleaños con achaques propios de la edad que ahora se quieren corregir. Por eso, desde Expo Zaragoza Empresarial se han encargado trabajos de impermeabilización que permitirán poner fin al problema.

El contrato, valorado en 59.574,24 euros, tiene un plazo de ejecución de tres meses (10 semanas).

Desde el Acuario han recibido "encantados" la noticia. Especialmente por la mala imagen y los problemas que generaban estas goteras, visibles desde el recorrido a pie por las instalaciones que hacen los miles de visitantes que reciben cada año.

Lo que se hará en estos próximos meses será impermeabilizar la cubierta no transitable del bloque en el que están la tienda y las oficinas a fin de corregir las filtraciones que están afectando al interior del edificio. Además, el contrato incluye los trabajos de reparación de las afecciones registradas en las oficinas situadas justo debajo.

Según se explica en el pliego de condiciones, la cubierta presenta en la actualidad puntos de entrada de agua cuyo origen preciso no ha sido posible identificar, por lo que la actuación que se plantea es la aplicación de una nueva impermeabilización sobre la ya existente en toda la superficie.

En dicha cubierta hay varios equipos de climatización, parte de ellos protegidos por un tejadillo metálico de protección. Además, sobre ella se ha colocado una parte de la instalación fotovoltaica del edificio, incluyendo cuatro filas de tres paneles solares cada una.

El contratista deberá retirar todos esos elementos garantizando que nada se rompe para poder reutilizarlos posteriormente.

Una vez descubierta la lámina existente, se repasará para fijar o eliminar elementos sueltos a fin de obtener una superficie de soporte adecuada para la aplicación de la nueva impermeabilización.

En concreto, se recurrirá a una membrana líquida de poliurea en caliente aplicada sobre la lámina de PVC previamente imprimada conforme a las especificaciones del fabricante.

Una vez probada la estanqueidad, se repondrá el aislante térmico y la grava de lastre, colocando nuevas capas de geotextil, así como los elementos de remate en el encuentro con las diferentes fachadas. Se repondrá la barandilla y se recolocarán los elementos de las instalaciones, mientras que los equipos de climatización se pondrán sobre piezas de hormigón prefabricado.

Por su parte, la estructura de los inversores deberá ser anclada a la pared y dotada de piezas de reparto de hormigón en el apoyo al suelo. Se prolongará el tejadillo de protección de chapa para incluir también la zona de la puerta de acceso, cuya hoja, afectada por oxidaciones, deberá ser reemplazada.

Las afecciones

Las afecciones provocadas por las filtraciones en el interior del edificio han dañado el falso techo, de placa de yeso laminado. Por ello, se retirarán las partes de placa y de perfilería lastradas por el agua y se procederá a su reposición.

Asimismo, se pintará todo el techo con pintura plástica lisa lavable en acabado mate, en dos manos, de color similar al existente.

La ejecución de los trabajos, detallan en el documento, incluye la protección del mobiliario de la oficina.

Los plazos

Las empresas interesadas tendrán hasta las 13.00 del próximo día 22 para presentar sus ofertas. Ese mismo día se procederá a abrir tanto el sobre administrativo (13.15) como el que contiene la oferta económica (13.16), que determinará al ganador.

Las 10 semanas de ejecución comenzarán a contar a partir de la fecha de la autorización para el inicio de las obras dada en el acta de comprobación del replanteo o en el acta de inicio de obras.

En las últimas semanas han sido varios los anuncios relacionados con el Acuario. El principal es el cambio de gestión. El espacio ha pasado a estar gestionado por el grupo empresarial Global Omnium, el mismo que está al frente del Oceanogràfic de Valencia.

Con él se aspira a tener un recinto de Primera División que siga atrayendo a miles de visitantes de dentro y fuera de Aragón cada año.