El timo de moda con el alquiler en Zaragoza: "Se hacen pasar por inmobiliarias y ofrecen chollos a 430 euros en pleno Centro"

Encontrar vivienda hoy en día es difícil. No solo por el precio del metro cuadrado (que ronda los 2.246 euros en Zaragoza, según el portal inmobiliario Idealista), sino porque las tecnologías y los amigos de lo ajeno han complicado una situación ya de por sí compleja.

Buscar un chollo en las plataformas online, ya sea en alquiler o en venta, es algo así como encontrar una aguja en un pajar. Es por eso que Marta (nombre ficticio por petición) se sorprendió al encontrar una oferta "increíble".

En pleno paseo de las Damas en Zaragoza, una casa recién reformada, una habitación y amueblada con "estilo moderno" (según el anuncio) se ofertaba por un módico precio de "580 euros al mes". Una cuota que, de pagarse los seis meses de golpe , "descendía a 480 euros mensuales".

Un descuento que iba más allá si el pago se realizaba de un año entero, "descendiendo ya el asunto a 430 euros al mes, lo que no se ve en un alquiler desde hace años en Zaragoza". Y, dado que es algo exótico (cuanto menos), no sorprende que las ganas de ser el primero en llevárselo ganen, en algunos casos, a las sospechas.

Aunque no fue el caso de Marta, pues según explica a este diario, "las ofertas por un piso como ese en una zona tan cotizada suenan muy raro". Más aún, cuando entre los correos intercambiados el supuesto inquilino le señalaba "la posibilidad de una entrada inmediata porque él, que decía ser alemán, se iba a trabajar a su país y dejaba el piso vacío durante cinco años".

Eso sí, "no aparecía ni la empresa ni nada de información que se pudiera verificar", asegura. Y, ante la duda, lo mejor es "asegurarse siempre antes de hacer ninguna transferencia". Al menos así lo asegura Antonio Calvo, secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón y Agente de la Propiedad Inmobiliaria Fincas Romareda.

El experto señala que este tipo de estafas "no son nuevas", pero añade que el problema -sumado al de la alta demanda de vivienda y al de la baja oferta- es "que cada vez son más frecuentes". "Esto es como en todo, siempre los hay que intentan engañar y sacar provecho, lo malo es que aquí ya se juntan el hambre con las ganas de comer y, cuando se encuentra un chollo es muy difícil resistirse y no caer", asegura.

"Las hay, además, en todo tipo de vivienda. Desde pisos a la venta o alquileres haciéndose pasar por inmobiliarias, sacando las imágenes de las páginas web, hasta pisos turísticos que no existen", explica el administrador de fincas.

Por ello, dice que siempre es "muy importante" hacer una primera búsqueda en Internet "para confirmar que la inmobiliaria existe y, además, se debería llamar al teléfono para confirmarlo".

En cuanto a los pagos por adelantado es algo que "no se debería hacer jamás". "Una cosa es poner una señal de 300 euros para hacer la reserva, que también debería tener una comprobación previa, pero esos adelantos sin conocer al propietario o sin haber visto el piso son, cuanto menos, arriesgados", asegura.