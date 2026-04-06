Zaragoza cierra Semana Santa con un descenso en visitas: casi 2.000 consultas turísticas menos que en 2025

Ya sea por el cierzo, que ha azotado a la capital de Aragón en los días santos, o por otras casuísticas, lo cierto es que la afluencia de visitantes en las Oficinas de Turismo de Zaragoza ha descendido ligeramente esta Semana Santa.

Entre el 28 de marzo y el 5 de abril, a 8.297 visitantes en busca de información sobre la ciudad, un 17 % de los cuales han sido extranjeros (1.429 personas). Del total de consultas, el 83 % (6.868) fueron realizadas por españoles.

Esto supone que han sido atendidas 2.000 personas menos que el año pasado, cuando el tiempo fue incluso peor en Zaragoza y se registraron más de 10.000 consultas (un 22% extranjeros).

La mayoría este año procedían, en este orden, de Francia (21 %), Alemania (9 %), Reino Unido (8 %) y Estados Unidos ( 8 %). En cuanto a las consultas nacionales, destacan las realizadas por madrileños (19 %), catalanes (18 %) y vascos ( 8 %). Y, como es habitual, los propios vecinos de Zaragoza también se interesan por redescubrir su propia ciudad y concentran el 30 % de las consultas en las oficinas.

Las oficinas han atendido una media de 900 consultas diarias, siendo el día de mayor afluencia el pasado viernes y sábado santo, cuando se superaron las 1.000 consultas ambos días, coincidiendo además con un tiempo primaveral. En 2025, en el periodo de Semana Santa, se atendieron 9.254 consultas en total.

La estancia media ha sido de entre 2 y 3 días y el principal motivo ha sido el monumental y cultural. La información más solicitada ha sido la relacionada con monumentos y museos (40 %) y la Semana Santa (21 %). Más participantes en los Servicios y visitas turísticas. Además de la actividad en las oficinas, un total de 5.609 personas han participado en los servicios turísticos (visitas guiadas, bus turístico y mirador de la Zuda), un 15 % más que el año anterior.

Además, se han entregado 3.994 programas de Semana Santa. Con respecto a las alternativas municipales para conocer la ciudad, el mayor éxito se produce en las visitas guiadas, como la Ruta Cofrade, Dos catedrales, Zaragoza, ciudad de cine, la Cartuja de la Inmaculada Concepción y la Real Maestranza, con 806 participantes.

También ofrecen un dato positivo las rutas de informadores Turísticos en la calle, en las que han participado 102 usuarios. Además, un total de 2.227 personas han disfrutado de las vistas del Mirador de las Cuatro Culturas del Torreón de la Zuda, un 4 % más que el año anterior.

Por último, en el Bus Turístico y el Megabús han viajado 2.474 turistas, un 4 % más que el año anterior.