El PSOE denuncia el deterioro de una zona de viviendas en las Fuentes: "Son los que más ayuda necesitan en Zaragoza"

"Aceras desgastadas, falta de limpieza y espacios cada vez más degradados" son, según la concejal socialista Marta Aparicio, el día a día de los vecinos de los antiguos bloques sindicales del Grupo Andrea Casamayor, en el barrio de las Fuentes en Zaragoza.

Motivo por el cual, la edil ha presentado una moción que su partido presentará en el próximo pleno de este mes para exigir, entre otras cosas, que el Ayuntamiento tome medidas. Los seis puntos pasan por solicitar "la renovación de aceras, una evaluación técnica del estado de abastecimiento, un impulso de programas de vivienda o el refuerzo de presencia policial en la zona", ha enumerado.

Ha recordado que desde la Bilateral celebrada en 2021 el Consistorio es el responsable de actuar en la zona que, según Aparicio, "cada vez se encuentra más degradada". Además de los problemas de limpieza, la concejal ha señalado deficiencias en la red de saneamiento que provocan "filtraciones y problemas de salubridad en las viviendas".

Con todo esto, Aparicio ha resaltado también la necesidad de elevar los porcentajes de ayudas a la rehabilitación hasta el 80% en función de la renta. Pretende así que "todos los vecinos puedan acceder a la subvención porque se trata de una zona con gran concentración de hogares con bajos ingresos, siendo una de las más pronunciadas de la ciudad en este aspecto y que, además, cuenta con una gran parte de su población envejecida".

"Son los que más ayuda del Ayuntamiento necesitan en Zaragoza", ha insistido, asegurando que la gran mayoría "no tienen 25 mil euros para pagar una reforma".

Una petición que, según ha recordado, "ya ha pasado por el pleno del Ayuntamiento y ha sido apoyada por los grupos". "Poco caso nos han hecho", ha lamentado.

Ha señalado así la necesidad de "combinar actuaciones urbanísticas, sociales y comunitarias en la zona", insistiendo en que "con la cesión de suelos en 2021 se eliminó cualquier excusa administrativa para que el Gobierno no actúe".

Ha concluido con que "los grandes presupuestos y los fondos europeos otorgan una posición idónea para actuar y trabajar en una de las zonas más degradadas de Zaragoza que ha sido objeto de pequeñas intervenciones en momentos que únicamente han concluido con periodos electorales".

Respuesta del Gobierno

Desde el Gobierno municipal aseguran que "llama la atención la preocupación del PSOE por los grupos sindicales, cuando en sus años de mandato, tanto en Gobierno de Aragón como en el de la ciudad, no hicieron prácticamente nada".

Recuerdan que durante el mandato de Jorge Azcón, y después con Natalia Chueca, se han impulsado ayudas para 10.668 viviendas. "Desde 2019, las distintas líneas de ayudas, con fondos europeos o propios de las arcas municipales a través de Zaragoza Vivienda, han destinado a la rehabilitación residencial más de 50 millones de euros que han conllevado una inversión total regenerada de 103,8 millones de euros", apuntan.

De estos datos, aseguran que las líneas municipales han beneficiado a 9.810 viviendas, con una inversión de 80,6 millones de euros y 35 millones en ayudas. Y en el presupuesto de 2026, para la rehabilitación de vivienda, hay reservados otros 8 millones de euros.

"Tanto este año como en anteriores, el Ayuntamiento refuerza las ayudas económicas a familias vulnerables. De hecho, en Vizconde Escoriaza y Andrea Casamayor, donde ya se han destinado más de 3,5 millones de euros en ayudas, la subvención media alcanza los 26.750 euros por vivienda, cubriendo en muchos casos la derrama o el coste de la obra para evitar el endeudamiento de los propietarios con menos recursos", declaran.

Por otro lado, en lo que respecta a las infraestructuras públicas, en concreto a las tuberías de saneamiento de la zona, aseguran que el Ayuntamiento y Ecociudad han intervenido, "motu propio o mediante avisos de vecinos", en las tuberías de propiedad municipal, no pudiendo hacerlo en las de carácter privado dentro de los espacios o edificios de titularidad particular.