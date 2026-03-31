Más de 350 jóvenes católicos viajarán de Zaragoza a Madrid para ver al Papa León XIV: "Es una oportunidad única"

Algunos de los jóvenes que viajarán a Madrid para ver al Papa. Rodrigo de Miguel Delegación de Juventud de Zaragoza Zaragoza

Dicen que "si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma". Pues lo mismo sucede con el Papa León XIV y 350 jóvenes católicos de Zaragoza.

El Sumo Pontífice no visitará finalmente la capital de Aragón durante su viaje a España en junio. Es decir, muchos ciudadanos han perdido la ilusión de poder ver de cerca al Papa este año.

Aunque los hay más previsores, como la Delegación de Juventud de Zaragoza. Desde que se dio la noticia de que León XIV visitará el país haciendo parada en ciudades como Madrid y Barcelona, estos jóvenes no lo dudaron y se pusieron a organizar un viaje a la capital española.

Así lo explica María Lanceta, directora de la pastoral, quien asegura que la previsión, por ahora, es que participen "en torno a 350 jóvenes" en esta iniciativa. Explica que el viaje se realizará en bus hasta Madrid, donde "la idea es pasar el fin de semana".

No tienen muchos más detalles puesto que "la gestión concreta de los alojamientos se está coordinando desde la organización en Madrid", por lo que dice que aún no tienen todos los detalles y lugares exactos.

Aunque no tardarán mucho en tenerlo listo pues, señala, "se están ultimando los últimos preparativos para abrir inscripciones lo antes posible".

Una ilusión "enorme"

Más allá de lo que conlleva preparar un viaje para tantas personas, Lanceta asegura que lo que motiva todo esto es "la enorme ilusión con la que los jóvenes estamos viviendo esta convocatoria".

Y no es para menos, pues se trata de "una oportunidad única para muchos el poder ver de cerca al Papa". Más aún, "es único porque se trata de una ocasión para compartir la fe con miles de jóvenes de toda España y vivir un momento de la Iglesia muy especial".

Destaca, además, que la visita de León XIV supone "un motivo de alegría y esperanza para los jóvenes católicos". "Lo sentimos como un impulso para seguir viviendo y compartiendo nuestra fe en comunidad", asegura.

Tiendas de suvenirs

No obstante, la noticia de que el Papa no pasará por Zaragoza ni por la basílica del Pilar para venerar a la Virgen ha sido una jarra de agua fría para la gran mayoría. Sobre todo, para aquellos que contaban con hacer parte de la temporada con los visitantes atraídos por el Sumo Pontífice: las tiendas de suvenirs.

Pablo Criso, trabajador en la tienda Isabelina de la plaza del Pilar, suspira al enterarse del nuevo recorrido. "Es una pena porque, para nosotros, este tipo de actos nos impulsan mucho las ventas. Sobre todo en cosas como figuras de la Virgen y todo lo relacionado con la Iglesia que, al final, es lo que busca este tipo de turismo en una tienda religiosa como la nuestra", lamenta.

A pocos metros, Carina Betancour, trabajadora en la tienda Olé, recibe la noticia con mucha tristeza. "Afecta bastante porque todos tenemos la ilusión de poder ver al Papa y, a parte, todo lo que conlleva atraer a tantas personas para que, además, visiten a esta ciudad", dice. Añade que todo ello "supondría también la llegada de muchos clientes y muchas ventas".