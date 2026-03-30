Zaragoza muestra su apoyo a los trabajadores del matadero de Mercazaragoza: "se está trabajando en una solución"

Los trabajadores del matadero de Mercazaragoza sufren una situación "problemática y conocida por todos". Más aún con la crisis del porcino. Es por eso que desde el Ayuntamiento de Zaragoza han mostrado su apoyo, tras las declaraciones de la portavoz socialista, Lola Ranera, quien ha calificado la situación de "preocupante". Sobre todo, tras denunciar el impacto directo de este momento en los más de 80 trabajadores.

Lola Ranera, que se ha trasladado a las puertas de Mercazaragoza junto al portavoz adjunto, Alfonso Gómez Gámez, y donde ha estado acompañada por trabajadores del matadero, ha anunciado la presentación de una moción para el próximo Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza en el que el PSOE reclama garantizar los derechos de las 82 personas que trabajan en el matadero, asegurando unas condiciones laborales estables y de calidad, así como impulsar las actuaciones necesarias para recuperar su actividad y reforzar la confianza del sector y los abastecedores.

"Hemos llegado a esta situación por la incapacidad de una presidenta de la Sociedad de Mercazaragoza, que es Natalia Chueca, que no ha sabido gestionar la joya de la corona que es el matadero. En estos momentos, más de 80 trabajadores corren en el riesgo de no poder seguir trabajando", ha alertado.

Ranera ha recordado que Mercazaragoza ha sido históricamente una de las principales fortalezas económicas de la ciudad y, en particular, su matadero, que ha funcionado durante más de 50 años como una pieza clave dentro del sector agroalimentario, generando actividad, atrayendo operadores y sosteniendo empleo estable.

"Estamos muy preocupados por la situación actual de Mercazaragoza, sobre todo, por el matadero, que ha significado siempre un icono para nuestra ciudad, un espacio donde nuestros pequeños productores garantizan que su producto nos puede llegar hasta la mesa de nuestras casas", ha asegurado. Ha recordado que hasta en los peores momentos en la época del COVID, "los trabajadores y trabajadoras estuvieron ahí, garantizando que Zaragoza estuviera abastecida por productos".

Por su parte, el portavoz del PP, Ángel Lorén ha trasladado su "sorpresa" ante las declaraciones de Ranera. "Ranera parece desconocer que ella es miembro, precisamente, del Consejo de Mercazaragoza y que participa en la Comisión Ejecutiva", ha señalado, añadiendo que, por ello, "tiene información absolutamente privilegiada de todo lo que sucede allí y es conocedora de la situación que tiene Mercazaragoza".

Una situación, ha incidido, que es "conocida por todos" que es "problemática" tras perder uno de los clientes más importantes del matadero y que se ve agravado con "la situación de la crisis del porcino que se ha producido en 2025". Lorén ha expresado que, tanto desde el Gobierno de España como desde el Ayuntamiento, se está trabajando en "una solución que ayude, contribuya y garantice la situación que tiene Mercazaragoza".

Una comisión ejecutiva

Para el consejero, las declaraciones vertidas de Ranera "contribuyen muy poco y no aclaran la situación de defensa de los trabajadores que siempre se ha hecho desde Mercazaragoza". Desde el Ayuntamiento han querido ratificar que se está trabajando por resolver los problemas de gestión del matadero, para lo cual han convocado una Comisión Ejecutiva el próximo jueves, 9 de abril, con el gerente.

"Se estudiarán aquellas medidas que se pueden adoptar para hacer más eficiente la línea del matadero", ha asegurado Lorén.

Ha incidido en que lo más importante para lograr mantener este apoyo es que "la colaboración con el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Zaragoza a través de Mercasa y Mercazaragoza son efectivas".

Ángel Lorén ha afeado que Ranera "parezca alegrarse cada vez que en el Ayuntamiento de Zaragoza hay problemas", instándola a que, en su lugar “colabore, precisamente, en buscar y en aportar soluciones" que sirvan para "establecer un camino de viabilidad clara a la situación", que igualmente "no debe alarmarnos a nadie, sino llevarnos a ser más escrupulosos a la hora de mejorar la gestión y mejorar todas las pautas que se producen dentro de Mercazaragoza".