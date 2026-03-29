Mateo, el bebé cofrade de 8 meses de Zaragoza: "Le encanta tocar el tambor, pero es más grande que él"

Mateo y su madre Laura en la imposición del hábito como nuevo cofrade de Jesús Atado a la Columna E. E.

La pasión de la Semana Santa se profesa desde antes incluso de nacer. Si no que se lo digan a Mateo Berges, que ya vivió sus primeras procesiones en la tripa de su madre a dos meses de nacer.

Como buena amante de estos días, Laura Sacacia vivió el año pasado estas fechas alejadas del foco interno de las cofradías y le tocó ser una mera espectadora. "Me quedaban dos meses de embarazo y era un poco difícil con la tripa llevar el tambor durante cinco horas de procesión", cuenta Laura Sacacia.

Por lo que la Semana Santa de 2025 fue algo atípica al vivirla desde la barrera, pero eso sí "sin perderme ni una". Acompañada de una silla de camping por si se cansaba, vio procesionar a su cofradía Jesús Atado a la Columna el Jueves Santo.

"Fueron diferentes, pero estuvieron muy bien. Yo creo que ahí ya le inculqué algo a Mateo", dice divertida. No es para menos porque dos meses después de Semana Santa dio a luz a su primer hijo.

Lo más curioso de todo es que dos días antes de su nacimiento, el 16 de junio, estaba viendo a su cofradía procesionar en el Corpus Christi. Por lo que el pequeño Mateo estaba destinado a ser cofrade ya desde antes de nacer.

"Me hacía mucha ilusión hacerlo cofrade desde bien pequeño"

Ahora a inicios de la Semana Santa y con tan solo ocho meses, este pequeño zaragozano puede decir que es cofrade de Jesús atado a la Columna desde la cuna.

"Me hacía mucha ilusión hacerlo cofrade desde bien pequeño, era algo que tenía que hacer", confiesa su madre. Así que dicho y hecho, con 8 meses Mateo Berges, el 15 de marzo fue investido como nuevo cofrade con la imposición del hábito en la Iglesia De Santiago el Mayor.

Un hábito especial porque ha estado confeccionado por su abuela que se lo ha hecho a medida para un cuerpo tan pequeño de ocho meses.

Sin embargo, antes de hacerlo oficial se ha preparado para ser cofrade como el que más porque “me ha acompañado a muchos de los ensayos”. Casi sin poder tenerse en pie por su corta edad, este pequeño cofrade ha ido de la mano con su madre a los ensayos preparativos a esta semana grande.

"Le encanta tocar el tambor, se lo pasa en grande. En que tiene oportunidad coge las baquetas y se pone a tocarlo", señala divertida Laura. Y es que entre lo gracioso es que "las baquetas son casi más grandes que él".

Por lo que parece que no hay duda de que Mateo ya tiene instrumento para cuando sea más mayor. Aunque este año por poco no tiene ya el suyo propio: "He estado tentada a comprárselo pero me ha parecido pronto. El año que viene ya lo tendrá", cuenta Laura.

Por su corta edad, serán una primera Semana Santa a medio gas porque "para cuándo es la procesión es muy tarde para él y tiene que estar durmiendo". Por tanto no vivirá su primera procesión procesionando, pero para Domingo Ramos "ya tiene preparada su palma e iremos a coger el olivo".

"La primera vez que toqué un Jueves Santo fue indescriptible"

Mientras que Mateo ha vivido la Semana Santa desde la cuna. Su madre comenzó más tarde: "Siempre me había gustado y no me perdía ninguna procesión, pero no tenemos tradición cofrade en la familia entonces no se había dado el momento de comenzar en una", explica.

La pasión que profesa por esta tradición hizo que no se lo pensara dos veces y en febrero de 2020 se inscribió como cofrade en la que hoy sigue. La pandemia le fastidió la que sería su primera Semana Santa y no fue hasta 2022 cuando pudo estrenarse.

"La primera vez que toqué un Jueves Santo fue indescriptible, fue muy emocionante", rememora. Una procesión larga de cinco horas que "me supieron a poco". Desde entonces no ha faltado a la fecha, a no ser por fuerza mayor como el año pasado por estar embarazada.

Así recibe este primer año con su hijo como "un regalo" y "muy emocionada" por trasladar estos sentimientos y pasiones a su hijo. Un bebé de 8 meses que ya apunta maneras y que el año que viene podremos ver ya con su pequeño tambor a cuestas.