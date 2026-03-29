Confirmado: se suspende el Vía Crucis de El Silencio y las Esclavas por el fuerte viento en Zaragoza

El fuerte vendaval que se ha levantado este domingo de Ramos en Zaragoza ha obligado a cambiar los planes para algunas de las cofradías de la ciudad. El Vía Crucis del Silencio y las Esclavas no saldrá finalmente para las 20.00, la decisión de la hermandad se ha tomado esta misma mañana debido al temporal que continuará por la tarde.

Pese a ello los cofrades no fallarán a Zaragoza. La procesión se llevará a cabo este año dentro de la iglesia San Pablo, que refugiará a los fieles del fuerte cierzo que se ha desatado estos días de pasión en la ciudad.

Además de los cambios del vía crucis, otras procesiones se verán modificadas por las fuertes rachas de viento. La Humillación, cuya salida se mantiene a las 19.00, de vuelta bajará por la calle Don Jaime hasta Méndez Núñez, girando hacia la izquierda.

Además, la procesión de la Cofradía del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de las Angustias (programada a las 19:45) realizará también un recorrido alternativo. El tradicional desfile continuará recto por Méndez Núñez hasta Don Jaime.

El Plan Municipal de Emergencias en Zaragoza se activará este domingo de 14.00 a 18.00 debido al viento. Esta es la previsión, pero el horario podría modularse según las posibles modificaciones de predicciones de AEMET

Este sábado se activó de 12.00 a 18.00, un periodo en el que se cerraron los parques de la ciudad y en el que los Bomberos de Zaragoza llevaron a cabo 13 salidas e intervenciones por el fuerte viento.