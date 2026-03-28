Las cofradías de Zaragoza abren las puertas a la Semana Santa con un solemne pregón que le ha ganado la batalla al cierzo

La procesión del Pregón ha vuelto a abrir las puertas de la Semana Santa en Zaragoza. Nueve días de pasión que se han iniciado bajo un viento persistente que se ha dejado notar en la salida.

Pese al vendaval, el ambiente ya desde la iglesia de Santa Isabel era el de las grandes ocasiones. La procesión inaugural ha avanzado con solemnidad por las calles céntricas de la ciudad. Eso sí, con muchos de los guiones recogidos debido al zarandeo.

Las capas y los terceroles -que han representado a 25 cofradías de la ciudad- han dibujado movimientos inesperados con cada ráfaga molesta, produciendo una imagen casi épica por momentos. Un avance pausado, entremezclado y marcado por el redoble del tambor y del bombo.

Pero el cierzo no ha impedido que las cofradías mantengan el paso solemne. Ha acompañado también el sonido de las carracas, imponiéndose finalmente al ruido del viento.

Las calles, pese al frío, no han estado vacías. Cientos de zaragozanos y visitantes han guardado sitio en la calle Manifestación, Don Jaime y hasta casi finalizado el recorrido en la plaza del Pilar, donde ha tenido lugar el tradicional pregón. Nadie quería perderse la tradicional marcha, ya fuera para verla con sus propios ojos o a través de la pantalla (guardando el recuerdo en el teléfono).

Han estado presentes en el recorrido autoridades eclesiásticas, así como representantes del Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza. Cerrando la procesión han marchado la alcaldesa Natalia Chueca, la consejera de Cultura del Ejecutivo Autonómico, Tomasa Hernández, y la nueva presidenta de las Cortes, María Navarro.

El pregón, eje de la jornada, ha resonado con claridad pese a las inclemencias nada más finalizarse la ofrenda de flores a la Virgen, en el interior de la basílica.

Tras esto, la voz de Jorge Gracia Pastor, hermano de la Dolorosa, ha inundado la plaza del Pilar en un discurso centrado en el mensaje de la pasión que las cofradías representarán estos días. "La Semana Santa son días de confrontación. Nos enfrenta a lo que somos como personas, pero también como ciudad. En ella caben la religión y la fe, la costumbre heredada y la búsqueda personal, el silencio y el tambor", ha expresado.

Tras el solemne discurso, han vuelto a marchar las hermandades de vuelta a San Cayetano por Manifestación. Los pasos aguardarán hasta este Domingo de Ramos a las 12.00, cuando la cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén vuelva a recorrer las calles.