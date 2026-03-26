La XII carrera de Atades destinará lo recaudado a la atención temprana y postemprana

Atades ha presentado la XII edición de su tradicional carrera solidaria, que se celebrará el próximo 10 de mayo en el Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza. A través de una jornada familiar y festiva, este evento deportivo tiene el objetivo prioritario de recaudar fondos para proyectos de atención temprana y postemprana.

Con lo recaudado, la entidad busca financiar becas para familias en situación de vulnerabilidad, asegurando que ningún menor se quede sin las terapias esenciales para su desarrollo por falta de recursos económicos.

El presidente de Atades, Antonio Rodríguez Cosmo, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a la presentación de esta cita, que espera convertirse un año más en una "gran fiesta inclusiva". "Nuestro objetivo es ayudar y mejorar la calidad de vida de los niños y niñas", ha afirmado Rodríguez, animando a la ciudadanía a participar en la prueba "corriendo o caminando".

El presidente ha subrayado que los beneficios de la prueba "irán, y repetimos causa por necesidad actual que existe, a la atención temprana y postemprana", una etapa crucial en el desarrollo de niños y jóvenes hasta los 21 años.

Por su parte, la responsable de alianzas y captación, Patricia Fernández Checa, ha detallado que la prueba contará con diferentes modalidades: una opción principal de 5 kilómetros, un recorrido de 1 kilómetro de carácter más familiar, o la opción de realizar la "5+1" sumando ambos dorsales. Para quienes no puedan acudir físicamente, existe la alternativa del 'dorsal cero', con el que "se suman kilómetros desde el sofá o desde donde estemos".

El presidente ha aportado un dato preocupante sobre la realidad aragonesa: de los 70.000 niños de la comunidad, un 10% necesita estos apoyos, pero "tan solo 3.000 niños acceden a los servicios de atención temprana públicos". Tras haber logrado ocho becas en la edición anterior, Patricia ha fijado un nuevo y ambicioso reto: "Este año queremos conseguir facilitar 25 becas".

Uno de los testimonios más emotivos de la jornada ha sido el de Alicia Panzano, directora de espacio Atemtia, quien ha puesto en valor el impacto real y directo de estas intervenciones terapéuticas. "La atención temprana no es solo un conjunto de terapias, es oportunidad, es prevención, es acompañamiento", ha explicado Panzano, destacando que en muchos casos supone "la diferencia entre que un niño o una niña alcance su máximo potencial o no".

La directora ha hecho un firme alegato a favor de la igualdad de oportunidades y la equidad social, recordando a los presentes que "el desarrollo de un niño no debería depender de la situación económica de su familia". Además, ha querido agradecer la solidaridad de todos los participantes e instituciones colaboradoras, recordando que "cada paso que dais hoy no es solo un esfuerzo físico, es una oportunidad para alguien más".

El evento cuenta con la colaboración de CEOE Aragón, dentro del conjunto de acciones desarrolladas por ambas entidades, con las que se fomenta el deporte y se busca el respaldo de las acciones y proyectos sociales de ATADES.

Finalmente, la carrera volverá a destacar por su carácter inclusivo gracias al Estudio de Arte y Diseño de Atades, conformado por personas con discapacidad intelectual y autismo. El dibujo del cartel y la camiseta es obra de la artista Adriana Royo, mientras que la tipografía es de Verónica Carbonel, un trabajo calificado como "un verdadero arte".

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en la página web para sumarse a esta gran jornada deportiva y solidaria.