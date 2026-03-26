Cromos, guías de procesiones y figuritas para pintar: los 'chollos' de colección que se revenden a pocos días de Semana Santa

"Hay gente pa' to'", que decía el torero andaluz Rafael Gómez Ortega. Y es que hoy en día uno puede ser fan de muchas cosas: un cantante, un actor, una serie... el abanico es amplio y, en él, no podía faltar la Semana Santa.

Los Días Santos son una tradición que mueve mareas y devoción. No solo en Sevilla o Málaga, la pasión por estos días también se deja notar con fuerza en Zaragoza.

En cifras, la Gran Semana proyecta un impacto económico superior a los 47 millones de euros y crea más de 500 empleos directos en la capital aragonesa, consolidándose como uno de los principales motores turísticos del año tras la Pilarica.

Pero más allá de todo esto, el sentimiento no se queda tampoco atrás. Tanta es la entrega aragonesa que no sorprende que haya quien coleccione objetos para vivir (o recordar) la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Cromos, sonny angels, trajes, tambores o guías de procesiones antiguas son algunos de los objetos que han comenzado a inundar páginas como Vinted y Milanuncios a pocos días de la Gran Semana.

No se trata de un coleccionismo muy caro. De hecho, uno de los anuncios son tres videocasetes (sí, de los de antes) que recopilan al completo la Semana Santa de 1996 por un módico precio de 12 euros.

Se pueden encontrar también pequeños detalles en Milanuncios, como un llavero 'vintage' de la Semana Santa de Albalate del Arzobispo (que forma parte de la ruta del Tambor y del Bombo). Cuesta un total de 14 euros.

Otros objetos son, como quien dice, 'café para cafeteros'. Por ejemplo, una guía de todas las procesiones y recorridos de los Días Santos en 2019 (de formato bolsillo y por 8 euros).

Para los más fanáticos hay también de años anteriores. Concretamente, en Vinted se anuncian dos programas completos de 1957 y 1956 por 37,5 euros cada uno (IVA incluido).

También se vende una colección de 24 figuritas metálicas para pintar, representando cofradías de la Semana Santa de Zaragoza. Lo dice el propio anuncio, son "perfectas para coleccionistas o aficionados al modelismo" porque cada figura cuenta con una ficha donde se pueden ver datos de cada hermandad. Toda la colección completa cuesta 147,7 euros.

Las ofertas también incluyen tambores, trajes de nazarenos y otros complementos que no vienen mal para aquellos que procrastinan todo hasta el último momento. Los precios oscilan de los 80 euros un tambor hasta los 190 con túnica, todo un chollo.

No son pocos los anuncios en este tipo de webs. Sea como fuera, lo cierto es que Ortega ('el Gallo') tenía razón.