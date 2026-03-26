Bronca en Zaragoza por una "mofa" a la concepción de la Virgen: "Para mí la religión es un cuento"

La explicación de la concepción de la Virgen por parte de la concejala Elena Tomás (Zaragoza en Común) ha despertado la polémica en el Ayuntamiento de Zaragoza. "Para que los no religiosos me entiendan, fue el día en el que la paloma fecundó a la Virgen", ha señalado en tono de broma.

Una "mofa" que no ha sentado bien a muchos de los presentes. La propia alcaldesa Natalia Chueca ha intervenido para exigirle a Tomás que "pida disculpas" por su "falta de respeto hacia todos los cristianos", entre los que ella misma se incluye.

"Para mí la religión es un cuento", se ha defendido la portavoz de Zaragoza en Común, declarando que no pediría disculpas por considerar, "como persona no creyente", que es "una historia que la paloma fecundara a la virgen".

Chueca le ha recriminado que "defienda la religión musulmana e insulten la cristiana". Palabras que ya han acabado por desatar la locura en el salón de Plenos (con varios concejales subiendo el tono de voz).

"¿Tiene usted algo en contra de la religión musulmana?", le han acusado desde la bancada de la izquierda. "No tengo nada en contra, pero oye... ¡Cómo saltan ustedes cuando mencionamos a los musulmanes!", ha exclamado la primera edil.

Toda esta polémica se ha producido durante la moción contra el aborto y la defensa de la vida presentada por Vox, que no ha salido adelante con los votos en contra de ZEC y PSOE, la abstención del PP y el apoyo de Marisa Gaspar, la concejal tránsfuga de los de Abascal.

"No nos importa quedarnos solos. El derecho a la vida es inviolable", ha declarado la portavoz de Vox, Eva Torres, defendiendo su propuesta de promover campañas de sensibilización orientadas a la prevención del aborto.

Torres ha rechazado la transaccional del PP a la moción porque "borra todo lo que tiene que ver con el apoyo al no nacido".

Derecho y libertad

"Prefiere quedarse sola. Ustedes sabrán. Tanto la izquierda como la derecha van a sacar poco rédito de esto, porque desde el Gobierno estamos trabajando en la protección de la maternidad y el apoyo a las familias, pero también respetando el derecho y la libertad de las mujeres", ha declarado la concejal de Políticas Sociales, Marián Orós.

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha lamentado que "los señores de Vox, en pleno siglo XXI, sigan recurriendo los derechos y el aborto". "La primera ley se aprobó en 1985 y ustedes siguen en contra", les ha recordado.

"Esta moción me provoca tanta repulsa que necesitaré horas para analizarla", ha declarado por su parte Elena Tomás (ZEC). Punto por punto ha señalado las frases que más contrariedad le han causado, poniendo especial énfasis en el número cuatro porque, dice, "sus rosarios salen de nuestros ovarios".

Quien sí se ha mostrado de acuerdo con la propuesta de Vox ha sido Marisa Gaspar, la concejal díscola del partido. "Se deben ampliar los derechos para que las mujeres puedan continuar con un embarazo con dignidad. Zaragoza tiene que ser una ciudad justa y debe permitirlo. Votaré a favor", ha declarado.